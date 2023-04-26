Taraftar Jesus protestosunda haklı. Uğur Meleke'den Fenerbahçe tribünlerine destek

Editör: Ufuk Cingöz

Hürriyet yazarı Uğur Meleke "Fenerbahçe’nin İstanbulspor’a takıldığı maçtan sonra tribünden gelen ıslıklara Jesus tepki gösterdi. Protestocular mı haklı, Jesus mu?" sorusuna gündem yaratacak bir yanıt verdi.

Uğur Meleke "Ben, kamuoyunun genelinin aksine tribünlerin protesto hakkına inananlardanım" derken şu ifadeleri kullandı: Eğer küfür-hakaret yoksa, yabancı cisim vs. bir suç unsuru söz konusu değilse protesto demokratik haktır, hatta bence son derece de lüzumludur.

Tribünler nasıl iyi performansı, ekstra eforu-tutkuyu alkışlıyorsa, yetersiz koşanı, çabalamayanı, yüzde yüzünü vermeyeni de ıslıklayabilir. Fenerbahçe’de de Jesus başta olmak üzere Dünya Kupası sonrası bence yüzde yüz konsantre olmayanlar var, protesto edilmeleri normal.