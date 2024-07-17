İtfaiye arabası su olmadan yangını söndürmeye gitti

Abdullah Sabuncuoğlu – Kilis / Yeniçağ

Çarşamba günü sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Karabekir Mahallesinde bir vatandaşa ait tırda yangın çıktı.

Yangının çıkması ile birlikte yangın yerine İtfaiye ve Polis ekipleri çağrıldı. Yangın büyümeye devam ederken yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye aracında suyun olmadığı ortaya çıktı.

Çevredeki vatandaşlar "Ne işe yararsınız burada yangın var. İtfaiye arabasında su yok. İşte görüyorsunuz İtfaiye arabası arabada su yok” sözleriyle itfaiye ekibine tepki gösterdi. Araçta su olmayınca İtfaiye aracı bir süre bölgeden ayrıldı.

Kilis İtfaiye Müdürlüğünün yaptığı acemilikten dolayı yanan araç hurdaya dönerken vatandaşlar yaşanan olaya büyük tepki gösterirken, çevredeki vatandaşları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.