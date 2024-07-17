İtfaiye arabası su olmadan yangını söndürmeye gitti

Kaynak: Haber Merkezi
İtfaiye arabası su olmadan yangını söndürmeye gitti

Kilis'te çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye intikal eden itfaiye aracında su olmadığı ortaya çıktı. Müdahale edilemeyen yangın sonrası tır küle döndü.

Abdullah Sabuncuoğlu – Kilis / Yeniçağ

Çarşamba günü sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Karabekir Mahallesinde bir vatandaşa ait tırda yangın çıktı.

Yangının çıkması ile birlikte yangın yerine İtfaiye ve Polis ekipleri çağrıldı. Yangın büyümeye devam ederken yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye aracında suyun olmadığı ortaya çıktı.

Çevredeki vatandaşlar "Ne işe yararsınız burada yangın var. İtfaiye arabasında su yok. İşte görüyorsunuz İtfaiye arabası arabada su yok” sözleriyle itfaiye ekibine tepki gösterdi. Araçta su olmayınca İtfaiye aracı bir süre bölgeden ayrıldı.

Kilis İtfaiye Müdürlüğünün yaptığı acemilikten dolayı yanan araç hurdaya dönerken vatandaşlar yaşanan olaya büyük tepki gösterirken, çevredeki vatandaşları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Son Haberler
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 2 kişiye tahliye Gündem
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 2 kişiye tahliye
Elena Rybakina Bodrum'da Spor
Elena Rybakina Bodrum'da
Modacı Tolga Çam'ın kaptanın karısının gözünü morarttığı ve "O... Ç..." dediği ortaya çıktı Gündem
Modacı Tolga Çam'ın kaptanın karısının gözünü morarttığı ve "O... Ç..." dediği ortaya çıktı
Alper Ulusoy bıraktı Spor
Alper Ulusoy bıraktı
Kocaelispor'a yeni forvet Spor
Kocaelispor'a yeni forvet
İstanbul sıcaklık 41 dereceyi gördü. Nemle birlikte 49! Gündem
İstanbul sıcaklık 41 dereceyi gördü. Nemle birlikte 49!