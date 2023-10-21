İthal edilen etlerin kesilip köfteci zincirine verildiği ortaya çıktı. Kim bu köfteci zinciri?

AKP iktidarının hayvanlığı desteklemek yerine sürekli artan et fiyatlarına çözüm olarak ithalata yöneldi.

Geçim derdinki vatandaşın daha ucuz et yiyeme sebebinin ise yurt dışından kesim için getirilen canlı hayvanların piyasa vermek yerine köftecilik yapan işletmeye verilmesi olduğu iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise ithalatla birlikte fiyatların ucuzlaması gerekirken arttığına dikkat çekerek, kurulan rant sistemini tek tek anlattı. Özgür Karabat konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

İŞTE YENİÇAĞ'IN BUGÜN Kİ MANŞETİ:

“AKP’YE ÇOK YAKIN KÖFTECİYE VERİLİYOR”

Özgür Karabat, “İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmı piyasaya verilmiyor. Onun yerine AKP’ye yakın et işletmelerine doğrudan gidiyor. Size trafiği de anlatayım. Bandırma Limanı’na gelen canlı hayvanlar Balıkesir’deki Sarıkız mezbahasına gidiyor.

Oradan da yine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor. Buradaki trafik ayda 1500-2000 hayvanı buluyor. Bir kısım canlı hayvan da Amasya Suluova’ya çiftliğe gidiyor ve yine o ildeki büyük et entegre tesisinde kesilip bu köftecinin restoranlarına aktarılıyor. Bir de Avrupa’dan TIR’larla gelen karkas etler var. TIR’larla gelen canlı hayvan ve etlerin kaynak ülkeleri Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya. Bir dönem en fazla Macaristan’dan gelirdi, şimdi Polonya’dan geliyor. Her hafta yaklaşık 100 TIR karkas et Kapıkule’den giriş yapıyor. Bu ülkelerden alınan etlerin şirket sahipleri kimlerdir? Mesela Polonya’dan et alınacak, Polon Beef isimli şirketin gizli Türk ortakları var mıdır?” diye sordu.

KAMUYU ZARARA UĞRATIYOR

Et ve Süt Kurumu’nun bu ithalatlarda kamuyu zarara uğrattığını da söyleyen Karabat, “Eskiden yapılan ihalelerde, hayvanlar Kapıkule’den teslim alınınca geldikleri kilogram üzerinden 1 hafta sonra ödeme yapılırdı. Şimdi ise daha hayvanlar yoldayken kilogram üzerinden para ödeniyor. Oysa Avrupa’dan buraya gelene kadar hayvanlar kilo kaybediyor ve bunun bedelini ESK ödüyor. Besici zarar mı etmiş, vatandaş pahalı et mi yemiş öyle bir dertleri yok. ESK, ithalat lobilerini besleyecek çarkı işletiyor!” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK BU SİSTEMİ SAVUNUYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Tarım Bakanlığı’nda bu sistemin kurulduğunu savunduğunu söyledi.

Şu sözleri de ekledi:

Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, ESK’nın yönetim kurulu üyesi Mücahid Taylan, tüm ithalat süreçlerinde aktif rol alıyor. TBMM’ye sunduğumuz önergemizde de Bakana sorular sorduk. Mücahid Taylan aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı mıdır? Yumaklı et ithalatının doğrudan içinde midir? Geçmişte ESK’den besicilik hayvan ihalesi alan Taylan’ın aynı dönemde Macaristan’da bir şirketle ortak işler yaptığı iddia ediliyor. Sektör temsilcileri öyle sindirilmişler ki ses çıkarmaya dahi çekiniyorlar. Hem Tarım Bakanı Yumaklı hem de Mücahid Taylan çıkıp açıklama yapmalıdır.