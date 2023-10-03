İthalat rekor kırıyor yerli üretici kan ağlıyor

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer Ağustos ayında 8,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı veren Türkiye’nin bu yılın ilk sekiz aylık dönemindeki açığı 82,3 milyar dolara kadar yükseldiğine dikkat çekti. Gürer, “TÜİK’in verilerine göre bu yıl ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yıla göre yüzde 0,4 oranında azalarak 164,8 milyar dolara indi, ithalatı ise yüzde 3,4 oranında azalarak 247,1 milyar dolar oldu. Ağustos sonu itibariyle son bir yıllık dönemde Türkiye 118,3 milyar dolar açık verdi. Bu Türkiye’nin yıllık bazda verdiği en yüksek açığı oluşturuyor. Eğer yıl sonuna kadar böyle devam ederse Türkiye bu yıl 2022 yılındaki 109,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı rekorunu kıracak” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Tarım sektörünün gıda ve canlı hayvan ve ihracatının yüzde 5,8 oranında arttığı bu yılın ocak-ağustos döneminde, aynı kalemlerden yaptığı ithalat ise yüzde 25,1 oranında artış kaydetti. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye bu yıl ocak-ağustos döneminde 11 milyar 262 milyon dolarlık gıda ve canlı hayvan ithalatı gerçekleştirdi. Bu dönemde canlı hayvan ithalatı için ödenen para yüzde 634,9 oranında artarak 599 milyon dolara, et ve et ürünleri ithalatı için ödenen para yüzde 94,5 oranında artarak 195 milyon dolar oldu. Hububat ithalatı yüzde 20 artarak 4,3 milyar dolar, meyve ve sebze ithalatı yüzde 30,8 artarak 1,9 milyar dolar, kahve, çay ve benzerlerinin ithalatı yüzde 27 artarak 1,1 milyar dolar, hayvanlar için gıda ithalatı yüzde 12 artarak 1,9 milyar dolar oldu.Aynı dönemde Türkiye’nin gıda ve canlı hayvan ihracatı ise 15,8 milyar dolar oldu. Bunun 6,5 milyar dolarını meyve ve sebzeler, 3,7 milyar dolarını hububat ve hububat ürünleri, 1,1 milyar dolarını balık ve diğer deniz ürünleri Meydana getirdi “ dedi.

BANKALAR İŞİ İYİ…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülkede yaygın yoksulluğa rağmen işi iyi olan kesimlerinde bulunduğu belirterek bu bağlamda bankaların kazancını arttırdığına belirtti. Gürer “Bankacılık sektörü bu yılın ilk sekiz aylık döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında artırarak 350,6 milyar liraya çıkardı. Sektör geçen yıl aynı dönemde 252,2 milyar lira kar etmişti.Bu dönemde kamu bankalarının karı geçen yıla göre yüzde 22,8 oranında artarak 82,8 milyar lira, özel bankaların karı ise yüzde 44,9 oranında artarak 267,8 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün toplam aktifleri son bir yılda yüzde 60,1, toplam özkaynakları ise yüzde 62,6 oranında arttı" diye konuştu.

KOBİLER SORUNLU

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer uygulanan ekonomik politikaların KOBİLeri de etkilediğini ve bu bağlamda sorunlarında attığını söyledi.Gürer, "Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçları bu ağustosta 95,3 milyar lira daha artarak 2 trilyon 964 milyar liraya kadar yükseldi.KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçlarında yılbaşından bu yana ise yüzde 42 oranında (876 milyar lira) artış kaydedildi.KOBİ kredilerinin 52,6 milyar liralık kısmını zamanında ödenmediği için bankalar tarafından takibe alınmış ve henüz varlık yönetim şirketlerine satılmamış krediler oluşturuyor" dedi.