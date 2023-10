İthal ette yaşanan skandalı CHP'li Karabat açıkladı. "Et ithalatında rant sistemi kuruldu"

Türkiye’nin et ve süt üretimi yıldan yıla gerilerken, AKP çözümü ithalatta buluyor. Son yıllarda artan hayvan ithalatında yeni bir rant sistemi kurulduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, normal şartlarda ithalat yapıldığında fiyatların düşmesi gerektiğini; ancak tam tersine et fiyatlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

Karabat, şöyle konuştu:

“İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmı piyasaya verilmiyor. Onun yerine AKP’ye yakın et işletmelerine doğrudan gidiyor. Size trafiği de anlatayım. Bandırma Limanı’na gelen canlı hayvanlar Balıkesir’deki Sarıkız mezbahasına gidiyor.

Oradan da yine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor. Buradaki trafik ayda 1500-2000 hayvanı buluyor.

Bir kısım canlı hayvan da Amasya Suluova’ya çiftliğe gidiyor ve yine o ildeki büyük et entegre tesisinde kesilip bu köftecinin restoranlarına aktarılıyor.

Bir de Avrupa’dan TIR’larla gelen karkas etler var. TIR’larla gelen canlı hayvan ve etlerin kaynak ülkeleri Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya. Bir dönem en fazla Macaristan’dan gelirdi, şimdi Polonya’dan geliyor.

Her hafta yaklaşık 100 TIR karkas et Kapıkule’den giriş yapıyor. Bu ülkelerden alınan etlerin şirket sahipleri kimlerdir? Mesela Polonya’dan et alınacak, Polon Beef isimli şirketin gizli Türk ortakları var mıdır?”

"VATANDAŞ PAHALI ET YEMİŞ DERTLERİ YOK"

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) bu ithalatlarda kamuyu zarara uğrattığını söyleyen Karabat, “Eskiden yapılan ihalelerde, hayvanlar Kapıkule’den teslim alınınca geldikleri kilogram üzerinden 1 hafta sonra ödeme yapılırdı.

Şimdi ise daha hayvanlar yoldayken kilogram üzerinden para ödeniyor. Oysa Avrupa’dan buraya gelene kadar hayvanlar kilo kaybediyor ve bunun bedelini ESK ödüyor.

Besici zarar mı etmiş, vatandaş pahalı et mi yemiş öyle bir dertleri yok. ESK, ithalat lobilerini besleyecek çarkı işletiyor!” dedi.

Tarım Bakanlığı’nda bu sistemin kurulduğunu savunan CHP’li Karabat; “Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, ESK’nın yönetim kurulu üyesi Mücahid Taylan, tüm ithalat süreçlerinde aktif rol alıyor.

TBMM’ye sunduğumuz önergemizde de Bakana sorular sorduk. Mücahid Taylan aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı mıdır?

Yumaklı et ithalatının doğrudan içinde midir?

Geçmişte ESK’den besicilik hayvan ihalesi alan Taylan’ın aynı dönemde Macaristan’da bir şirketle ortak işler yaptığı iddia ediliyor.

Sektör temsilcileri öyle sindirilmişler ki ses çıkarmaya dahi çekiniyorlar. Hem Tarım Bakanı Yumaklı hem de Mücahid Taylan çıkıp açıklama yapmalıdır” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 700 BİN ADET GELECEK"

Esas vurgunun 2024 yılında yapılacağını vurgulayan Özgür Karabat, “Türkiye’ye bu yıl 700 bin adet besilik hayvan geldi Güney Amerika’dan. Önümüzdeki yıl 700 bin adet daha gelecek. Bunu özel sektör yapıyordu, şimdi bunu da ESK üzerinden yapmayı planlıyorlar. Avrupa’da staj yaptılar, vurgunu Güney Amerika’dan yapacaklar” dedi.