Itır bitkisi üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan üst solunum yolu iyi gelen ıtır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Itır bitkisi üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ıtır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÜST YOLUNUM RAHATSIZLIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Üst solunum yolu rahatsızlıklarında çayının tüketilmesi faydalı olmaktadır. Ayrıca ıtır yağı kokusu da buhar yöntemiyle buruna çekilirse nefesin ferahlamasına destek olabilir.

NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır.

Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

ITIR BİTKİSİ NEDİR?

Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir. Kumlu topraklarda yetişir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalıdır. Çoğunun çiçekleri beyaz veya pembedir. Losyon yapımında kullanılır.

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