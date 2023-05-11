Itır bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Itır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ITIR BİTKİSİ NEDİR?

Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir. Kumlu topraklarda yetişir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalıdır. Çoğunun çiçekleri beyaz veya pembedir. Losyon yapımında kullanılır.

ITIR BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Cildi güzelleştirir.

-İshali keser.

-Boğaz ağrılarını giderir.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.

-Nikriste de faydalıdır.

-Serbest radikallerle savaşır ve vücut direncinin artmasını sağlar.

-Halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir. Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan ıtır çayı size iyi gelecektir. Itır yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etki yaratır.

-Üst solunum yolu rahatsızlıklarında çayının tüketilmesi faydalı olmaktadır. Ayrıca ıtır yağı kokusu da buhar yöntemiyle buruna çekilirse nefesin ferahlamasına destek olabilir.

-Itır kokusunun meditatif bir etkisi de vardır. Yani hem rahatlamanızı hem dinlenmenizi bir yandan da dinginliğe odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu yüzden meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı ritüellerde faydalanılan bir bitkidir.

NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.