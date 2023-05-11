Itır bitkisi halsizliğe iyi geliyor

Çağımızın sorunu ve insanların korkulu rüyası olan halsizliğe ıtır bitkisinin iyi geldiği ortaya çıktı.

Itır bitkisi halsizliğe iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Itır bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çağımızın sorunu ve insanların korkulu rüyası olan halsizliğe ıtır bitkisinin iyi geldiği ortaya çıktı.

ITIR BİTKİSİ HALSİZLİĞE BÖYLE İYİ GELİYOR

Itır bitkisi halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir. Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan ıtır çayı size iyi gelecektir. Itır yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etki yaratır.

HALSİZLİK NEDİR?

Halsizlik, çeşitli nedenlerden dolayı bitkin olma hissidir. Halsizlik durumuna her zaman bariz bir hastalık eşlik etmeyebilir. Kısa süreli halsizlikler; aşırı çalışma temposu, stres veya yetersiz uyku nedeniyle oluşabilir. Soğuk algınlığı ya da grip gibi bir hastalığın iyileşme sürecinde de halsizlik hissedilebilir.

NASIL KULLANILIR?

2-5 gr. kadar kurutulmuş ıtır yaprağının üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde iki-üç bardak içilebilir.

Itır çiçeği banyosu ise; egzama gibi döküntülü deri hastalıkları, ağır iyileşen yaralar, fistül, ülser ve uçuk tedavisine uygulanmaktadır. Cildin hastalıklı bölgelerine günde bir defa 20 dakika ıtır çiçeği banyosu yapılır.

Yaklaşık bir avuç dolusu bitki bir litre suyun içinde kaynatılır, beş dakika bekletilir, süzülür. Küvet suyuna katılır.

UYARI : Hamileliğin ilk 3 ayında kullanımı sakıncalıdır.

İlgili Haberler
Itır bitkisi cildi güzelleştiriyor
Itır bitkisi ishale iyi geliyor
Itır bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Son Haberler
Gelecekleri çalınan gençler bu pankartla tavrını koydu Güncel
Gelecekleri çalınan gençler bu pankartla tavrını koydu
Aile dizisi setinde yaşanan kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Patlamada Nejat İşler'in sakalı, Canan Ergüder'in saçı yandı Magazin
Aile dizisi setinde yaşanan kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Patlamada Nejat İşler'in sakalı, Canan Ergüder'in saçı yandı
Hilal Kaplan, Nedim Şener, Yiğit Bulut ve Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye ardı ardına destek Siyaset
Hilal Kaplan, Nedim Şener, Yiğit Bulut ve Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye ardı ardına destek
Yıkılan binalar, gelen füzeler: Tayvan, olası Çin saldırısının provasını yapıyor Dünya
Yıkılan binalar, gelen füzeler: Tayvan, olası Çin saldırısının provasını yapıyor
Itır bitkisi cildi güzelleştiriyor Şifalı Bitkiler
Itır bitkisi cildi güzelleştiriyor
Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş için bakın ne dedi Magazin
Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş için bakın ne dedi