‘İtiraf Et’in ekran yolculuğu başladı

Oyuncu Eser Yenenler’in yepyeni programı ‘İtiraf Et’, hafta sonu TV8’de başladı.

Bir süredir YouTube’da ‘Linç Et’ isimli kendi programını yapan Eser Yenenler, artık televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. ‘İtiraf Et’, gerçek hayat hikâyeleri ve en ilginç itirafları ekranlara taşıyacak. TV8’e özel hazırlanan programın çekimleri, Temmuz ayında başlamıştı. Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanan programın ilk konuğu Oğuzhan Koç’tu. Program, her Cumartesi saat 16.00’da TV8’de izleyicisiyle buluşacak. İlk bölüm oldukça keyifliydi. İlgiyle izledim. Eser Yenenler, harika bir işe imza atmış. Ekranlar onu özlemişti. Güzel bir buluşma oldu. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Hafta sonu için alternatif arayanlara önerilir.

Kayra Zabcı’nın güçlü kadınları

Kayra Zabcı, bu sezon kariyerinde önemli bir dönemeçten geçiyor. Aynı anda iki farklı projede başrol üstlenen oyuncu, hem televizyon hem de sinemada adından söz ettireceğe benziyor.

Kayra Zabcı, Bi Kanal’da ekrana gelecek ‘Tut Elimi’ adlı dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zabcı, duygusal derinliği yüksek, güçlü bir kadın karaktere hayat verdiği projede genç yaşına rağmen güçlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Çekimleri devam eden dizide oyuncu, kırılgan ama ayakta kalmayı başaran bir kadını canlandırıyor.

Öte yandan Kayra Zabcı, Duygu Asena’nın kült romanı ‘Kadının Adı Yok’un kısa film uyarlamasında da başrolde yer alıyor. Kadın hakları, toplumsal baskılar ve bireysel özgürlük temalarını işleyen film, çağdaş kadın anlatılarına cesur bir dokunuş sunarken Zabcı’nın performansı da projeye derinlik katıyor. Kısa film, önümüzdeki aylarda ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girecek.

‘Gülizar Yol Ayrımı’ vizyona giriyor

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Sercan Muhammet’in üstlendiği, başrollerini İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı merakla beklenen ‘Gülizar Yol Ayrımı’ filmi, 22 Ağustos’ta vizyona giriyor.

Çekimleri Kapadokya’da gerçekleşen ve duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, eşi tarafından terk edilen bir babanın iki çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen Sercan Muhammet, izleyicilerin “Bir ailenin başına daha ne gelebilir?” sorusunu soracaklarını belirtiyor.