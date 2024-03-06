İyi kedi Şerafettin Tilki soyunma odasında neler olduğunu açıkladı. Şerafettin her şeyi gözleriyle gördü...

Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı vardır derler. Bu sözün uygulaması tartışılır. Özellikle de konu futbol olunca.

Neler gördük neler. Kırk yıllık Galatasaraylı gibi davranan, Fenerbahçe’ye gidince tam tersi açıklama yapıyor. Ya da aksi durum yaşanıyor.

Ne kahve kalıyor, geriye ne de hatırı.

Kahve oluyor, Cafe Latte!

Orta boy olsun bari..

İstisnalar yok mu derseniz var.

Anlatayım.

Yeni çıktı soyunma odasından.

Tap tazecik.

Alanyaspor ile Trabzonspor maçı vardı. Akdeniz temsilcisi üç puanı üç golle aldı.

Alanya lige tutunmaya çalışıyor.

Eski Trabzonsporlu Fatih Tekke, ekibinin attığı gollere tepkisiz kaldı.

Maç bitti. Soyunma odasında büyük coşku var.

Yer yerinden oynuyor. Şarkılar, türküler, danslar..

Yöneticiler, futbolcular tüm ekip, kendinden geçmiş halde.

Finalde ise galibiyet pozu çekimi var.

Bakıyorlar hoca yok.

Tekke, odasında sakince oturuyor.

Yanına gidip, özel foto için gelmesini rica ediyor yöneticiler. Tekke aynen şunu diyor:

"Ben Trabzonspor’un eski kaptanıyım. Trabzon’a karşı kazanılan maçın ardından böyle bir karede yer almayı içime sindiremem. Buyurun siz istediğiniz gibi galibiyeti kutlayın. Alanya’nın kazanması büyük başarı. Bu kulüp için gurur verici. Ama Trabzon’un kaybetmesi benim sevincim olamaz..”

Alanyaspor yönetimi genç hocasına anlayış gösterir. Tekke hariç soyunma odası galibiyet pozu çekilip paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan anlamlı foto karesinde hocanın olmadığının fark eden kaç kişi olabilir ki?

Fatih hocanın bu hareketi duygusallık içeriyor. Sadece bizde değil. Avrupa’da böyle incelikler çok. Eski takımlarına gol atıp sevinmeyen oyuncular bir hayli fazla. Benzer tepkiler hocalarda da mevcut. Elbette aksini yapanlar da yok değil.

Her koyun kendi bacağından asıldığına göre, fazla da üstünde durmaya gerek yok.

Mustafa Denizli. Üç büyüklerde şampiyonluk yaşadı. Derbiler kazandı. Böyle bir tutum içinde olmadı. Profesyonellik, duygusallığı örter mi, derken böyle örnekler çıkıp aksini ıspatlıyor sanki.

Herkese bu anlamda saygı duymaktan öteye geçemeyiz.

Hep, perde arkasında yaşanan, yaşanmaması gereken olayları açığa çıkardık. Az da olsa, böyle farklı olanları da sizlerle paylaşmak hoş durum.