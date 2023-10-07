İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti. İttifakı savunuyordu

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları devam ederken İYİ Parti’de sürpriz bir istifa yaşandı. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, İyi Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararının ardından, bir süredir Ankara gibi kritik illerde iş birliği yapılması gerektiğini savunuyordu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti. İttifakı savunuyordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 81 ilde aday çıkaracaklarını ve bu kararın kesin olduğunu belirten ifadelerinin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez’e istifasını sundu. İstifa kararının Genel Merkez’le yapılan değerlendirme sonrasında alındığı öğrenildi. Genel Başkan Meral Akşener’in 81 ilde aday çıkarma düşüncesinin Genel İdare Kurulu’nda da (GİK) karara bağlanmasının ardından Köylüoğlu, bir süredir parti içerisinde yerel seçimlerde özellikle Ankara’da birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunuyordu.

"GÖREVİMİZDEN İSTİFAMIZ KAÇINILMAZDIR"

Köylüoğu istifa gerekçesini anlattığı açıklamasında "Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.

Köylüoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim.

Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.

Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.

Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz.

Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı Yaşam
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı Yaşam
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı Gündem
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar Spor
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli… Dünya
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli…
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi Magazin
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı Dünya
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı