İYİ Parti’nin iyi adayları iyi sonuç getirir mi?

Millet İttifakı’ndan 2023 seçimleri sonrası ayrılan İYİ Parti 31 Mart Yerel Seçimi’ne 81 il ve ilçelerinde “öz başına” girme kararı aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Meclis Grup toplantısında kürsüye çağırıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı:

-Buğra Kavuncu…

Adaylığının açıklanacağından haberi olmadığını belirten Kavuncu şunları söyledi;

“Bugün partim için, yarın ise ülke için en zor görevleri üstlenmenin şuuruyla yetiştim. O günler geldiğinde, dostluklar, vefalar birilerine olan vefalar, bunların hepsi rafa kalkar, söz konusu devlet ise gerisi teferruattır."

Şimdi 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ile ortaya çıkacak olasılıkları değerlendirelim.

Birincisi; İYİ Parti adayları Ankara, İstanbul ve İzmir başta çeşitli belediye başkanlıklarını kazanırlarsa Akşener ve İYİ Parti için büyük zafer olur.

İkincisi; İYİ Parti büyükşehir hatta il belediye başkanlıkları kazanamazsa Akşener ve İYİ Parti için büyük çöküş olur.

Zafer kazanan İYİ Parti’de lider güçlenir, teşkilatlar canlanır, yeni üyeler kazanırlar, oy oranları yükselir ve 2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde iddialı hâle gelebilir.

Umut edilen başarı yakalanmazsa İYİ Parti’de işler kötü gidebilir.

Genel Başkan Meral Akşener, 22 Temmuz 2018’deki Afyon kampında şu söylediğini tekrar söyler mi?

-“Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

İşte Akşener’in bu kararı vermesi ile İYİ Parti’de ortaya çıkabilecek “değişim rüzgârı” çok önemli.

Peki, bu “değişim rüzgârı” için bir ipucun var mı derseniz, var derim.

Bu ipucunu da Buğra Kavuncu’nun adaylık konuşmasındaki şu ifadesinde gördüm.

-“Yarın ise ülke için en zor görevleri üstlenmenin şuuru…”

Bu ifadenin şifresinde genel başkan adaylığı sanırım var.

Kavuncu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı İmamoğlu’nu elbette olumsuz etkiler.

İmamoğlu seçimi kaybeder, Murat Kurum kazanırsa Buğra Kavuncu için başarı mı olur? Başarısızlık mı olur?

Siyasette de matematik işte bu açıdan önemlidir ki 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçlarına İstanbul açısından bakalım.

AKP: %35,77 + MHP: %6,08 toplam oy: 41.85

CHP: %28,49 oy…

İYİ Parti: %8,22 oy…

DEM: (Yeşil Sol Parti) %8,13 oy…

TİP: (Türkiye İşçi Partisi) %4,08 oy…

Eğer CHP + DEM + TİP İmamoğlu’nu desteklerlerse toplam oyları: 40,7 olur.

5 yıllık başarılı belediye başkanlığı İmamoğlu’na yaklaşık yüzde 10 kazandırır ki bu oyların içerisinde elbette İYİ Parti oyları da olur.

Buğra Kavuncu genç ve başarılı bir siyasetçi.

2028 seçimlerine daha 4 yıl var. İnanıyorum ki, genç siyasetçiler 2028 seçimlerine damga vuracaklar.

Şanslarını iyi kullanırlarsa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan, Buğra Kavuncu yarının siyasi liderleri olurlar.

Tayyip’in partisine gelince; Erdoğan’dan sonra tufan…