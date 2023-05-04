İYİ Parti Bursa İl Başkanı: Akşener'in, Bursa mitingi öncesinde metro seferleri durduruldu

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün Bursa'da yaptığı miting öncesinde metro seferlerinin durdurulduğunu, alanı gösteren kent kameralarının kapatıldığını söyledi.

Miting hazırlıkları sırasında alandaki hatlarda kesilmesi gereken elektriğin kesilmediğini söyleyen Hasanoğlu, "İnsanların hayatını tehlikeye atacak unsurlara sebebiyet verenleri ben buradan şiddetle kınıyorum" dedi.

Mehmet Hasanoğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın dünkü Bursa mitingi öncesinde ve esnasında yaşadıklarını anlattı. Hasanoğlu, şunları söyledi:

Dün, genel başkanımız Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Bursa'da gerçekten mükemmel bir mitingle Bursa'yı kucakladık ve Bursa'nın 14 Mayıs'ta tarih yazacağını çok net bir şekilde göstergesi oldu dünkü mitingimiz. Fakat dünkü mitingimizi gerçekleştirirken yine şaşırdık mı, tabii ki şaşırmadık. Mevcut Cumhur İttifakı'nın mensupları, yine her zamanki gibi farklı tablolarla karşımıza çıktılar.

"METRO SEFERLERİNİ DURDURDULAR, KAMERALARI KAPATTILAR"

Bunlardan birincisi; daha önce Cumhurbaşkanı'nın Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve mitinglerde ücretsiz olan ve 2 dakikada bir sefer yapan metrolar, ne hikmetse dün saat 14'teki, mitingimiz öncesi Üniversite-Kestel hattında saat 13'te yapılan anonslarla elektrik arızası nedeniyle yaklaşık bir saat durduruldu ve sefer yapılmadı.

Peki engelleyebildiler mi? Bütün Bursalıların gördüğü gibi dün Kent Meydanı'nda muhteşem bir kalabalıkla ve organik bir mitingle, taşıması sıfır olan bir mitingde biz Bursalılarla kucaklaştık. Yine bizim oradaki oluşan muhteşem kalabalığımızı yansıtmama adına, bunu engellemeyi düşündüklerinden, yine çok acıdır ama kent kameralarından bizim miting alanımızı gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin kent kameralarını maalesef kapatmışlar.

"ELEKTRİĞİ KESMEDİLER"

Fakat bundan çok daha önemli bir detay var. Ben, bizzat kendim, BURULAŞ Genel Müdürü'yle 2 Mayıs günü görüştüm ve bizim gece 12'den sonra miting alanını süsleyeceğimizi ve oradan geçen tramvay hattındaki elektriğin kesilmesini talep ettim.

Kesinlikle kabul ettiler ve talimat verdiklerini, elektriğin kesileceğini taahhüt ederek bize bir irtibat telefonu verdiler. Gece 12'den sonra arkadaşlarımız irtibat telefonuyla iletişime geçtiklerinde de elektriğin kesildiğini söylediler ve bizler de o alanda çalışmaya başladık.

Fakat sabah bir baktık ki biz alanda çalışırken, oradaki vinçlerle süsleme yaparken karşı taraftan bir tramvay hattı üzerimize doğru geliyor. Evet, bize haber verilmeden orada, bin 500 volt elektrik akımının geçtiği tramvay hattındaki elektriği devreye almışlar, biz alanda süsleme yaparken.

"TRAMVAY HATTI AKTİF OLUNCA ARA VERDİK"

Oradaki insanların hayatını tehlikeye atacak unsurlara sebebiyet verenleri ben buradan şiddetle kınıyorum. Bu, bir insanlık suçudur. Ve biz, hemen, tramvay hattının aktif olduğunu, hatta elektrik olduğunu gördüğünüz anda çalışmalarımıza ara verdik.

Ancak saat 7:30'da, ısrarlı taleplerimiz doğrultusunda elektrikler kesildi.

Akabinde de bize gece 12'de teslim edilmesi gereken alanda, Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ancak sabah 10'da trafik durduruldu. Biz, 10'dan sonra oradaki çok yoğun bir çalışmayla saat 2'deki mitinge alanı hazırlamaya çalıştık.

Ama hiçbir engellemeyle 14 Mayıs'ta Bursa'da ve Türkiye'de Millet İttifakı'nın tarih yazmasını, 13. Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmasını, İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti olmasını engelleyemeyeceklerini bilmeleri gerektiğini beyan ediyorum. (ANKA)