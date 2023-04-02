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İYİ Parti'den farkındalık mesajı. Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz

İYİ Parti, resmi Twitter hesabından Otizm Farkındalık günü mesajı paylaştı. Otizmli çocukların geleceği için eğitimin önemine dikkat çekilen paylaşımda, "Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz" denildi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:45
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İYİ Parti farkındalık mesajı paylaştı

İYİ Parti'den farkındalık mesajı. Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz
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Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlendi.

İYİ Parti, otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla resmi Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık günü mesajı paylaştı.

Paylaşılan mesaj şu şekilde:

"Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz..."

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