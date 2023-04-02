İYİ Parti'den farkındalık mesajı. Mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlendi.

İYİ Parti, otizmli çocuklara dikkat çekmek amacıyla resmi Twitter hesabından 2 Nisan Otizm Farkındalık günü mesajı paylaştı.

Paylaşılan mesaj şu şekilde:

"Otizmli çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye'yi mümkün kılabiliriz. Nitelikli eğitim, gerekli ilgi ve özenle ihtiyaçları olan anlayış ve duyarlılığı gösterebiliriz. Farklılıklarımızla zenginleştiğimiz mutlu yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz..."