﻿İYİ Parti Gençlik Kolları’ndan anlamlı hareket

Depremzede çocukların yüzünü bir an olsun güldürmek isteyen İYİ Parti Gençlik Kolları Kahramanmaraş’ta çocuklarla birlikte futbol maçı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde çocukların kısa süre de olsa gülüp eğlendikleri an herkesin içini ısıttı.

Sosyal medya hesabından bu güzel anları paylaşan Koca, ''Maraş Merkez’deki çadır kentimizdeyiz. Genç kardeşlerimizle birlikte, tamamen kendilerinin organize ettikleri futbol sahasında maç yapacağız. İddaa büyük; kaybeden takım kazananlara kek ve sütü ısmarlar Bu seferki rakiplerimiz karakter olarak da futbol olarak da çok güçlü'' ifadelerini kullandı.

Videonun başında konuşan İYİ Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Fatih Koca, ‘’Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan çadır kentteyiz. Çok güçlü rakiplerimiz var. Görmüş olduğunuz alanı kendileri yarattılar. Saha yaptılar. Genç arkadaşlarımızla birlikte maç yapacağız. Kaybeden kazanana süt ve kek ısmarlayacak. Bakalım kim kazanacak, göreceğiz’’ dedi.