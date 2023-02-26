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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu satılan Kızılay çadırları hakkında çok sert bir açıklama yayınladı

Kızılay'ın stoklarındaki çadırları depremden sonra bir sivil toplum kuruluşuna satmasının yankıları sürerken konuyla alakalı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bir açıklama geldi. Zorlu parti olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:47
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Kürşad Zorlu Kızılay'ın sattığı çadırlar hakkında sert açıklama yayınladı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu satılan Kızılay çadırları hakkında çok sert bir açıklama yayınladı
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Kızılay'ın depremzedeler için kullanılması gereken çadırları başka bir sivil toplum kuruluşuna satması üzerine tartışmalar büyüyor. Konuya ilgili İYİ Parti de resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. 

İYİ Parti sosyal medya hesabında,

‘’Deprem felaketinin ardından Afet Bölgesine hemen sevk etmek yerine;

Kızılay’ın bağışlarla ürettiği çadırların satışı yoluyla bölgelere gönderilmesine ilişkin’’ notuyla Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklamalarını paylaştı.

Zorlu yaptığı açıklamada; ‘’Dün bir gazetede yer alan iddialar çerçevesinde kamuoyuna yansıdığı üzere; Kızılay’ın deprem felaketinden 2 gün sonra depolarında mevcut olan çadırları (2.050) adet) sattığı ve ilgili derneğin almış olduğu bu çadırları AFAD koordinesi ile üçüncü ve dördüncü günü sahaya ulaştırabildiği anlaşılmaktadır.

Milletimizin her alanda iş birliği ve dayanışması çok önemli ve değerlidir. Ancak bu olay farklı yönleriyle irdelendiğinde felaketin ilk günlerindeki organizasyon eksikliğini ve koordinasyon hatalarını gözler önüne sermektedir.

Kızılay’ın Olağanüstü Hal ilan edilen deprem felaketinin ardından elindeki çadırları ivedi olarak sahaya sevk etmek yerine bir başka kuruluşa satarak yönlendirmiş olması ne afet yönetiminin hedefine ne de etik/hukuki değerler sistemine uygundur.

Kızılay gibi devletin ve halkın birleştirici gücü olma özelliğine ulaşmış bir kurumun sorumluluğunu ve AFAD’ın depremin ilk saatlerinden itibaren Kızılay’ın elindeki çadırları acil temin/organize/sevk etme görevini de ortadan kaldırmayacaktır.

İYİ Parti bu konuda gerekli tüm detaylı incelemeleri yaparak milletimizle paylaşacaktır’’ dedi.

 

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