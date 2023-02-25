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  • Meral Akşener: Toplanan yardım paralarının katkısıyla seçimi 14 Mayıs'ta yapacaklar. Beceriksizlikleri katlanmasın diye

Meral Akşener: Toplanan yardım paralarının katkısıyla seçimi 14 Mayıs'ta yapacaklar. Beceriksizlikleri katlanmasın diye seçime gidecekler

Meral Akşener dün katıldığı canlı yayında gün geçtikçe daha büyük beceriksizliklerle karşılaşabileceğini gören Erdoğan'ın toplanan yardım paralarının da katkısıyla seçimi 14 Mayıs'ta yapmasını beklediğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:37
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Meral Akşener: Yardım paralarıyla seçimi 14 Mayıs'ta yapacaklar

Meral Akşener: Toplanan yardım paralarının katkısıyla seçimi 14 Mayıs'ta yapacaklar. Beceriksizlikleri katlanmasın diye seçime gidecekler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fox TV'de İlker karagöz ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

“ERDOĞAN YARDIM PARALARIYLA SEÇİMİ 14 MAYIS’TA YAPACAK”

Akşener, "Aldığımız bilgilere göre sayın Erdoğan seçimi 14 Mayıs'ta yapacak" dedi. Bağışlarla ciddi para topladığını belirten Akşener, Erdoğan'ın bu nedenle 'Bana 1 sene verin evleri yapacağım' dediğini belirterek, ''Bazı şeyleri daha hızlı yapacaklarmış gibi bir dili geliştirmek daha kolay. Erdoğan bu işin uzadığı takdirde daha büyük beceriksizliklerle karşılaşılabileceğini herhalde anladı" ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

Yeniçağ da Akşener’in bu sözlerini gazete manşetine böyle taşıdı:

“Beceriksizlikleri katlanmasın diye seçime gidecekler”

“YAZIKLAR OLSUN”

Devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ahlaksız, namussuz, adi" sözlerine ilişkin Akşener, ''Hicap diye bir kavram vardır, utanma daha başka bir şeydir. Hicap duyguları gitmiş. Sen böyle bağırdığın zaman senin gözünün içine bakan o silsile aşağıda ne yapmaz kardeşim. En azından onu düşün. Balık baştan kokarmış'' ifadelerini kullandı. Akşener, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhur İttifakı olarak sahadayız" sözleri için de ''Böyle bir dönemde buradan bir siyasi fayda sağlanmaya çalışılıyor. Yazıklar olsun" dedi.

“BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİ OLAMAZ”

Akşener, "Deprem olması kaderdir ama afetin felakete dönüşmesi kader değildir. Afet kaderdendir ama felaket Beştepe'dendir" dedi. İktidarın sıkıntılara çare olamadığına vurgu yapan İYİ parti lideri şunları söyledi:

Deprem bölgesinde resmi bir devlet görevlisi geldi kulağıma 'biz ne çadır ne konteyner bir yerde kalamıyoruz' dedi. Onların konteyner sorununu hallettik. Onlar orada çalışmak zorunda olan resmi görevli ve benden konteyner istiyor. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. Biz göğsümüzü gere gere yardım etmeliyiz.

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