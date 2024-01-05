İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Bursa adaylarını açıkladı

Yerel seçime az bir zaman kala partilerden seçim hareketliliği sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin Bursa’daki "Teşkilat Buluşması"na katılarak Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI SELÇUK TÜRKOĞLU OLDU

Büyükşehir Belediyesi’ne aday olarak gösterilen isim ise Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu oldu. Osmangazi Belediye Başkan adaylığına emekli Özel Kuvvet Albayı Orkun Özeller gösterildi.

İYİ PARTİ ADAYLARINI AÇIKLAMAYA HIZ VERİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni adayları açıklamaya önümüzdeki haftadan itibaren hız vereceklerini belirtti.

İŞTE BURSA İLÇE BELEDİYELERİ BAŞKAN ADAYLARI

Bursa'nın ilçelerinde İYİ Parti'den aday gösterilen isimlerin listesi şöyle:

Büyükorhan: Sevim Alkış

Gemlik: Ertuğrul Yavuz

Gürsu: Av. Levent Çelik

Harmancık: Mehmet Aslan

İznik: Av. Mustafa Küçük

Karacabey: Fatih Karabatı

Keles: İsmail Yeni

Orhangazi: İsmail Kaya

Orhaneli: Mümtaz Aslan

Osmangazi: Orkun Özeller

Yenişehir: Ercan Özel

Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt

“BU İŞTEN ÇOK MEMNUN OLANLARIN KULAĞININ VATANDAŞIMIZ TARAFINDAN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR”

Programda konuşma yapan Meral Akşener, yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi:

“Gördük ki İstanbul’u ve Ankara’yı almak, bu ucube sistemden kurtulmaya yetmiyormuş. Şimdi bu ucube sistemden kurtulmanın yolu; üçüncü yol ile hür ve müstakil olarak, Neyiz, kimiz biz sorularının hem seçmenimize, milletimize hem de kendi içimizdekilere tek tek anlatıldığı ve insanlara ulaşıldığı bir düzen içerisinde bu seçimlerde, her iki tarafın da bu işten çok memnun olan sağ kulağın da sol kulağın da vatandaşımız tarafından çekilmesini sağlamaktır.”