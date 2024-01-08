Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu

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Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener başkanlığında Genel İdare Kurulu üyeleri toplandı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti’nin 5 büyükşehirdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İYİ Parti’nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Manisa’da Gürhan Özcan, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kazım Yücel ve Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi aday oldu.

Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

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