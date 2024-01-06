CHP'li eski milletvekili AKP'den aday oluyor.Teklif bizzat Erdoğan'dan geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
CHP'li eski milletvekili AKP'den aday oluyor.Teklif bizzat Erdoğan'dan geldi
Eski CHP’li milletvekili Aydın Ayaydın AKP’den Muğla Belediye Başkanı adayı olacağı öne sürüldü.

2024 31 Mart yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Adaylar yavaş yavaş açıklanırken iddialar da ortaya atılıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından bomba bir iddiayı paylaştı.

Saymaz, CHP İstanbul eski milletvekili Aydın Ayaydın’ın AKP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını öne sürdü.

Ayaydın’ın işle görüştüğünü söyleyen İsmail Saymaz teklifin 1 buçuk ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldiğini de aktardı.

Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da AKP’den İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Saymaz AKP’de büyükşehir belediyeleri için adı geçen diğer adayları da açıkladı.

SAYMAZ’IN PAYLAŞIMLARI:

AK Parti’de diğer bazı büyükşehirlerde adı geçen adaylar: İzmir: Hamza Dağ Erzurum: Mehmet Sekmen Mardin: Veysi Şahin Aydın: Mustafa Savaş Balıkesir: Yücel Yılmaz.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili.

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