İYİ Parti ilçe başkanı ve eşi depremde hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:
“İYİ Parti’mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
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