İYİ Parti ilçe başkanı ve eşi depremde hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti’mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”