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Hatay merkez yıkıldı. 1999 depreminden beter

Kara haber geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4'lük deprem Hatay merkezi de yıktı. Gelen son görüntüler olayın vehametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:18
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Hatay merkez yıkıldı

Hatay merkez yıkıldı. 1999 depreminden beter
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Hatay merkezden gelen son görüntüler yürek sızlattı. Görüntülerde yıkılan binaların arasında yakınlarını arayarak bağıran insanlar görüldü.

Hatay'daki AFAD binası'nın yıkıldığı bildirildi.

Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı

Depremle ilgili görüntüler "1999 depreminden beter" dedirtti.

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN MEYDANA GELDİ? 

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,6 Mw (USGS, Kandilli Rasathanesi) büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştu.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

Resmî olmayan bilgilere göre ise 65.000'den fazla ölü, ağır-hafif 100.000'den fazla yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerek sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri.

Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştu.

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1950
6.02.2023 11:42
Bu yıkıntıda şimdi onlarca değil binlerce can kaybı var, ama ders almıyoruz, deprem toplanma alanını bile imara açtılar, gidecek yer kalmadı  
 
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