Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Ocak ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu Buğra Kavuncu'dan devralan Coşkun Yıldırım'ın görevden alındığı bildirildi.

Yıldırım, 25 Eylül’de X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Görevimizin başındayız” ifadesini kullanmıştı.

YÜCEL YILDIRIM'IN YERİNE KİM GELECEK?

Halktv'nin haberine göre, Yıldırım'ın yerine eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.

COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, 1964 yılında Erzincan'da doğmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik ve İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe çalışan Yıldırım, İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden olup, iki dönem Genel İdare Kurulu üyeliği yapmıştır.

2018 yılında İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olmuştur. 8 Ocak 2023 tarihinde yapılan kongrede tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olmuştur.

Erzincan Kültür Vakfı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı'nın kurucu ve mütevelli heyeti üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halktv'nin haberine göre, Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.