﻿İYİ Parti İsveç Temsilciliği Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Uz, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“21 Ocak 2023 tarihinde ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Rasmus Paludan’ın Stockholm Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimine karşı İsveç İYİ Parti Temsilciliği olarak suç duyurusunda bulunduk.”
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