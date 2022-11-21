Meral Akşener: 100 bin öğretmenin atamasını biz yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Miniatürk'te düzenlenen Öğretmenler Günü Kahvaltı Programı'nda, emekli, çalışan ve atanamayan öğretmenlerle bir araya geldi. Meslektaşlarına teşekkür ederek, bir arada olmaktan duyduğu mutluluk ve onuru dile getiren Akşener, konuşmasının başında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'na değindi. Akşener, "Suriye'ye başlayan sınır ötesi harekat için ordumuza, Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum" dedi.

Öğretmenleri görünce Bursa Öğretmen Okuluna girişini hatırladığını dile getiren Akşener, ağabeyinin, yatılı okulda okumasına ilk zamanlarda izin vermediğini, ama kendisini sınava götürdüğünde okulu ve öğrencileri görünce bu kararından vazgeçtiğini anlattı.

Okuldaki ilk gününde bir öğretmeninin, mezun olduktan sonra neler yapmaları gerektiğini anlattığını aktaran Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz o zor şartların, imkansızlıkların içinde böyle bir eğitimi alıp o fırsat eşitliğini başaran Cumhuriyetin köy kızlarıyız. Köyde büyüdüm. Ama o köyden yola çıkıp bugün karşınızdayım. Benim köyüm şehre çok yakın bir köydür. Ama o köyden bugün doğan kız çocuklarının şansları benim doğduğum yıllardaki imkansızlıklara rağmen benim kadar yüksek değil. Yani ne demek istiyorum? Cumhuriyet bir şeyi başardı. O başarılan da eğitimdir. Önce öğretmeni yetiştirdi. En zor şartlar altında bile öğretmeni yetiştirmekten vazgeçmedi. Sonra yatılı öğretmen okullarında, kız veya erkek, bu çocukları Türkiye'nin her tarafından gelmiş diğer çocuklarla bir araya koydu. Kardeş etti, birbirleriyle olan iletişimlerinin ömür boyu olmasını sağladı. 'Biz eğitim ordusuyuz. Bu ülkeyi kalkındıracağız' denilerek bizleri mezun etti. Kardeş etti, dost etti, bu ülke için nefer etti."

Eğitimde yaşanan sıkıntılara değinerek iktidarı eleştiren Akşener, öğretmenliğin hem Türkiye'de hem de dünyada çok yüksek maaşların alındığı bir meslek dalı olmadığını söyledi. "Sözleşmeli" ya da "Ücretli öğretmen" kavramlarını da eleştiren Akşener, "Sözleşmeli öğretmen olamaz. Böyle bir şey var mı? Ücretli öğretmen olamaz. Bu kadar öğretmen yetiştiren üniversite açmayacaksın. Yok muydu aklın. O beğenmediğin Cumhuriyeti kuranların aklı yok muydu? Yeteri kadar, gerektiği kadar öğretmen yetiştirip, her birini birinci derecede eğitip, öğretip ondan sonra da köyden başlayan kalkınmanın neferi haline getiren bu Cumhuriyet'in; bu başarısını ille de ortadan kaldırmak mı lazımdı? Diğer okulları yaydınız, tamam. Hiçbir hesap kitap yok, tamam. Ama öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik konusunda bunları yapmamak gerekiyordu. 5-6 çeşit öğretmenlik tanımının olmaması gerekir" dedi.

Köy ve öğretmen okullarının kapatılmasını da eleştiren Akşener, "Ne olursa olsun. İster 30 ister 40 ister 20 öğrencisi olsun, köy okulları kapatılmamalıydı. Öğretmen okulları kapatılmamalıydı. Eğitimdeki bu keşmekeş, bu karmaşa asla olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır" sözünü okuyan Akşener, öğretmenler sınıfa girdiği anda öğrencilerin kendi çocukları gibi olduğunu anlattı. Öğretmen olarak çevreden çok saygı gördüklerini dile getiren Akşener, "İddia ediyorum, bir öğretmen kendi çocuğuna vermediği, veremediği, imkan bulamadığı emeği, başkalarının çocuğuna vermiştir. Onun için öğretmenlik mesleğinin beyninin, yani mesleğin mensuplarının kafasının, kalbinin, beyninin rahat olması gerekir. Büyük paralar kazanılmaz onu bilerek girersiniz mesleğe ama yarınının endişeyle karşılanır bir yarın olmaması gerekir" dedi.

100 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÖZÜ

Toplantıda Yunus Temurçin tarafından Meral Akşener'e "100 bin adil kontenjan dağılımı" isimli bir dosya sunuldu. Akşener, program sonrası sosyal medya hesabından "Bu güzel pazar gününde değerli meslektaşlarım, öğretmenlerimizle bir aradaydık... Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'imizin büyük eğitim vizyonu ışığında; Fikri hür, vicdanı hür nesillerimiz için her zaman el ele, kol kola, omuz omuza olacağız!

Dört gün sonra herkes sadece 1 günlüğüne öğretmenlerimizin değerini ve önemini konuşacak. Ama atanamayan öğretmenlerimizin derdi yine görülmeyecek, sesi yine duyulmayacak. Söz veriyoruz; Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız!" paylaşımında bulundu.

YENİÇAĞ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI