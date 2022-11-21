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Meral Akşener'den Erdoğan'a 'yanındakiler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var” sözlerine Akşener sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:30
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Akşener'den Erdoğan'a 'yanındakiler' yanıtı

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'yanındakiler' yanıtı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde '6'lı masadan ayrıl' çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği "Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, "Böyle bir cevap mı olur? Cumhur İttifakı’nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Kumar 6'lı masanın yaptığıdır. Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan’ın bu tepkisini sosyal medya hesabından fotoğraflı bir yanıt veren Akşener, “Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım… Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

"Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6’lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta “şu kadar bakanlık filancaya verilebilir” denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı’na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan’ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli’nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı’nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener’in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var."

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ANKARALI OLARAK
21.11.2022 17:51
"İslâm’ın şartı beş, İmanın altı. Diyerek işleriz, her türlü HALTI. Aklımıza gelmez toprağın altı. Emaneti sağlam koruyor muyuz? ...Ozan Arif özetlemiş..  
 
ANKARALI OLARAK
21.11.2022 17:49
Sn.Akşener "Elin gözündeki çöpleri tek, tek. Görüp gösteririz, kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var mertek. Biz, bizdeki suçu, görüyor muyuz?" Sn.Aksener Arif özetlemiş.  
 
Ateş oğlu 21.11.2022
21.11.2022 17:49
Sorunun karşılığı tam nokta atışı ya senin yanındakiler milletin o şeref yoksunu tek tek yazarsak sayfa yetmez hırsız esrar ne ararsan var iyi ki varsın Akşener  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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