Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması'nda öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere konuşma yaptığı sırada bir sürpriz yaparak telefonunu çıkaran Akşener, Öğretmen Marşı'nı açtı. Salondakiler Akşener'e marşı sürpriz yapmak için hazırlanmıştı. Bu durumu öğrenen Akşener, gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. O anlar sosyal medyada yayılmaya başladı.

Akşener, salondakileri de sahneye davet ederek birlikte marş okudu.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞTİ. ÖĞRETMENLER DE AKŞENER'E SÜRPRİZ YAPTI

Salondakiler ise Akşener'e aynı marşı daha önce çalıştıklarını ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini ancak asıl sürprizin kendilerine yapıldığını söyledi.

Akşener, "Bana sürpriz yapılmış ama vallahi haberim yoktu. Ben de sürpriz yapayım dedim" açıklamalarında bulundu.

Öğretmen Marşı'nın sözleri şöyle:

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,

Nura doğru can atan Türk genciyiz.

Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;

Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;

Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Program sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Akşener, 100 bin öğretmen ataması sözü verdi.

Akşener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"4 gün sonra herkes sadece 1 günlüğüne öğretmenlerimizin değerini ve önemini konuşacak.

Ama atanamayan öğretmenlerimizin derdi yine görülmeyecek, sesi yine duyulmayacak.

Söz veriyoruz;

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız!"

Öğretmenlerle buluşmasını paylaşan Akşener şu ifadeleri kullanarak o anları paylaştı:

Bu güzel pazar gününde değerli meslektaşlarım, öğretmenlerimizle bir aradaydık... Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'imizin büyük eğitim vizyonu ışığında; Fikri hür, vicdanı hür nesillerimiz için her zaman el ele, kol kola, omuz omuza olacağız!