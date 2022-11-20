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Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi. Akşener, kürsüde konuşma yaparken öğretmenlere 'Öğretmen Marşı' sürprizi yaptı. Salondakilerin de aynı anda Öğretmen Marşı söylediğini gören Akşener gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:00
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Öğretmenlerle buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e öğretmenler sürpriz yaptı. Akşener gözyaşlarını tutamadı

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması'nda öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere konuşma yaptığı sırada bir sürpriz yaparak telefonunu çıkaran Akşener, Öğretmen Marşı'nı açtı. Salondakiler Akşener'e marşı sürpriz yapmak için hazırlanmıştı. Bu durumu öğrenen Akşener, gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. O anlar sosyal medyada yayılmaya başladı.

Akşener, salondakileri de sahneye davet ederek birlikte marş okudu.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞTİ. ÖĞRETMENLER DE AKŞENER'E SÜRPRİZ YAPTI

Salondakiler ise Akşener'e aynı marşı daha önce çalıştıklarını ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini ancak asıl sürprizin kendilerine yapıldığını söyledi.

Akşener, "Bana sürpriz yapılmış ama vallahi haberim yoktu. Ben de sürpriz yapayım dedim" açıklamalarında bulundu.

Öğretmen Marşı'nın sözleri şöyle:

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,

Nura doğru can atan Türk genciyiz.

Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;

Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;

Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Program sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Akşener, 100 bin öğretmen ataması sözü verdi.

Akşener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"4 gün sonra herkes sadece 1 günlüğüne öğretmenlerimizin değerini ve önemini konuşacak.

Ama atanamayan öğretmenlerimizin derdi yine görülmeyecek, sesi yine duyulmayacak.

Söz veriyoruz;

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız!"

Öğretmenlerle buluşmasını paylaşan Akşener şu ifadeleri kullanarak o anları paylaştı:

Bu güzel pazar gününde değerli meslektaşlarım, öğretmenlerimizle bir aradaydık... Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'imizin büyük eğitim vizyonu ışığında; Fikri hür, vicdanı hür nesillerimiz için her zaman el ele, kol kola, omuz omuza olacağız!

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Veysi
20.11.2022 16:09
İyi insansın sen Meral Akşener  
 
Uzay Fenercioğlu
20.11.2022 15:52
Bir milleti savaşmadan, en kolay yoldan yok etmenin yolu, o milletin öğretmenlerini yok etmektir. Öğretmeni yok edilirse, eğitim bozulur. Eğitim bozulursa, ekonomi ve ahlak bozulur.  
 
Millet
20.11.2022 15:30
Siyasilerin hepsi boya gibi elinize değdimi yapışır çıkmaz siyasilerde öyle.Kazanan gitmez zaten kaybeden hiç gitmez.Renkleri farklı kalıcılık ve zararları aynı.Ne kadar yapmacık geliyor demi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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