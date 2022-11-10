İYİ Parti Lideri Akşener DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’la görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 14 Kasım’da Altılı Masa zirvesine ev sahipliği yapacağı için bu hafta ikili görüşmeler yaptı.

Babacan, Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde bugün ziyaret ederek ikili görüşmeleri tamamladı.

Babacan, bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı da ziyaret etmişti.