Sizi de kurtaracağız. Ali Babacan korkmanıza gerek yok diyerek A Haber'e seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı bir programdaki sözlerinin farklı bölümlerini birleştirerek paylaşan A Haber'e mesaj yolladı. Babacan, iktidara yakın kanalı algı oluşturmakla eleştirirken, "Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız" dedi.

A HABER BABACAN’IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

A Haber'in paylaşımında, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masanın ilk icraatını canlı yayında paylaştı: "Yazılacak metinlerin font, punto, satır aralığı, kağıdın kenar boşluklarını belirledik..." ifadeleri ile birlikte 'kinayeli' bir emoji kullanılıyordu.

Babacan ise söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız."