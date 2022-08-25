Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı

İSTANBUL - SEZGİN ÜSTÜN /YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İstanbul'un Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, Arnavutköy’de partililerin ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Akşener’in ziyaret ettiği bir dükkânda emekli bir vatandaş, ev bulamadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Akşener’in “Kirada mı oturuyorsun, evden mi çıkarıyorlar” sorusuna yurttaş, “Kiradayım” yanıtını verdi. Emekli yurttaş, “1 buçuk kiram. Şimdi 4 lira kira istiyorlar. Maaşım 3 buçuk” dedi. Akşener, emekli vatandaş ile ilgileneceğini söyledi ve esnaf ziyaretlerine devam etti.

“DURGUN, TATSIZ, KEYİFSİZ”

Akşener, Arnavutköy’de ziyaret ettiği elektronik eşya satan dükkanın yöneticisine “İşler nasıl” diye sordu. Mağaza yöneticisi, “Durgun, tatsız, keyifsiz” dedi. Bunun üzerine Akşener, “2 buçuk yıl evvel kaç kişi çalışıyordu, şimdi kaç kişi çalışıyor” sorusunu yöneltti. Mağaza yöneticisi de “Personel sayımızda çok fazla bir değişiklik yok ama geçen yıllara göre düşürdük, kârlılığımızı düşürüyoruz, marjımızı düşürüyoruz. Kimseyi işten çıkarmamaya uğraşıyoruz. Çabalıyoruz” diye konuştu.

“ŞİMDİ KREDİ KARTI VERESİYE DEFTERİ OLDU”

Akşener’in ziyaret ettiği bir kırtasiyeci de “İşler durgun şu anda. Okulların açılacak olmasına rağmen henüz bir hareket başlamadı. Ya alım gücü yok insanların ya da tatilden dönmediler, memleketlerinden dönmediler. Kırtasiye sektörü, mala borç olarak girer zaten. Biz, bütün malı borç olarak alırız, satarız, öderiz. Kırtasiye düzeni böyledir, böyle işler. Satamazsak kalır, bir şekilde kendi imkânlarımızla ödemeye çalışırız. Çek, senet veriyoruz. Bir milyoncular, zincir marketler, büyük marketler bizim ürünlerimizi satıyorlar. Pazardakiler de satıyor, yere tezgâh açan da satıyor. Kırtasiye sektörü bundan darbe görüyor tabii. Veresiye defterimiz eskiden çok vardı, şu anda vermiyoruz. Çünkü ödenmiyor borçlar, ödeyemiyor halk. Ne yapalım, biz de kendimizi korumak zorundayız. O yüzden tedbir olarak işte kredi kartıyla… Şimdi kredi kartı, veresiye defteri oldu esasında. O şekilde idare etmeye, dönmeye çalışıyoruz. Tabii ki giderler de çok fazla. Elektriği, kirası, suyu da bizim diğerlerine göre birkaç kat daha pahalı, iş yeri olması dolayısıyla. Maaşlar, sigortaları… Biz bir de kapsamlı kırtasiyeyiz, her şey var bizde. Alt katımızda 15 bin çeşide yakın kitabımız var, yani kapsamlı bir şey. Arnavutköy’e böyle bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Öyle olmasına rağmen dönüyoruz Allah’a şükür. Hep şükrederiz ya biz, Türk milleti olarak şükürcüyüz. Böyle dönmeye çalışıyoruz ama bu kadar emek, bu kadar çabaya daha iyi olmasını beklerdim. Ben de üstelik emekli öğretmenim. Öğretmen maaşım da var. Ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

“0,25 GRAMA KADAR DÜŞTÜ ŞU ANDA. ÇÜNKÜ İNSANLARDA ALACAK GÜÇ YOK”

Akşener’in “İşler nasıl, alım gücü ne durumda” sorusuna bir kuyumcu, “Alım gücü düşük. Alım gücü çok düşük. Şu anda, önceden çeyrek alan, grama düştü. Gram da yetmedi, yarım grama, yarım gram da yetmedi 0,50’ye, şu an 0,25’e kadar indik. 0,25 grama kadar düştü şu anda. Çünkü insanlarda alacak güç yok. Evliliklerde bilezik ve tuğra, eskisi gibi set tasarım, kelepçe çok fazla gitmiyor. Alım gücü düştükçe bunlar artık gitmiyor” yanıtını verdi. Akşener’in “Ben bu bölgenin milletvekiliydim. Bu bölgenin insanları genellikle ortanın üzerinde alım gücüne sahip insanlardı, burada da mı düştü” sorusu üzerine kuyumcu, “Düştü. Her yerde düştü başkanım” diye konuştu.