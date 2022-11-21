Meral Akşener'den Süleyman Soylu’ya 5 kuruşluk dava

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun 13 Kasım tarihinde yaptığı, “PKK,HDP ve Meral Akşener’in patronu ABD” açıklaması ile farklı tarihlerde İYİ Parti liderini hedef alan açıklamaları manevi tazminat davasına gerekçe gösterildi.

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