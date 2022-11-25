Kılıçdaroğlu’nun sağ kolundan Bahçeli’ye Süleyman Soylu önerisi. Bahçeli’nin memleketinde bu sözleri söyledi

Oğuz Kaan Salıcı, bugün CHP Osmaniye İl Başkanlığı’nın yeni binası için düzenlenen törene katıldı. Salıcı, burada yaptığı konuşmada, CHP Doğu Masası’nın 3 gündür Şanlıurfa’da seçim çalışması yürüttüğünü kaydederek, “Hani bize diyorlardı ya ‘Siz Ankara’nın doğusuna geçemezsiniz’. Urfa’dan, Akçakale’den, sınıra sıfır noktasında Tayyip Bey’e selam gönderdik. Daha önce de Hakkari, Van’dan selam göndermiştik. Bundan sonra dedik, -daha ötesi pasaport ile gidiliyor- gitmemizi istediğin, ‘Gidemezsiniz’ dediğin bir yer varsa bize söyle, biz oraya gitmeye hazırız. CHP, Türkiye’nin dört bir yanında katılımlarla büyüyor” diye konuştu.

Salıcı, gelecek iktidarın Altılı Masa’nın iktidarı olacağını vurguladı ve “Hep beraber, yanımızdaki siyasi partilerle köklü, Türkiye’nin önemli siyasi geleneklerinden gelen siyasi partilerle Türkiye’nin yaşamış olduğu sorunları, bu ağır zulüm düzenini hep beraber aşacağız. Bunun için iktidar korku içinde. Diyorlar ki ‘Biz bu masayı dağıtmazsak bu iktidarımız gidiyor’. Doğru Tayyip Bey, doğru. Senin iktidarın gidiyor ama senin bırakmış olduğun o çöküntüyü toplayacak olan, Türkiye’de mutabakatla çalışan, hangi siyasi görüşten olursa olsun masada yeri olan insanlarla beraber biz, Türkiye’yi düze çıkaracağız” dedi.

BAHÇELİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye’nin her yerinde uyuşturucu problemi olduğunu kaydeden Salıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği desteği kesmeye çağırdı. Salıcı, şöyle konuştu:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nden önce Türkiye, uyuşturucunun ne olduğunu bilmezdi. Ciddi bir uyuşturucu problemi var ve çocuklarımız zehirleniyor. Bir İçişleri Bakanı var. Uyuşturucu satanları yakalamak onun göreviyken, Türkiye’de asayiş onun göreviyken, güvenliği sağlamak onun göreviyken maalesef uyuşturucu baronları, mafya babaları ile fotoğraf çektiren, onlarla gününü gün eden bir İçişleri Bakanı var. Burası Osmaniye, aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli’nin de memleketi. Onun memleketinden diyorum ki o uyuşturucu mücadelesini yapmayan, Türkiye’yi asayiş konusunda geri bıraktıran İçişleri Bakanı’na verdiğiniz desteği kesin, o bakandan bir şey olmaz. O, herkesin ‘Süleyman Soylu’ dediği, bizim ‘Fotoroman Süleyman’ dediğimiz adamdır. O ne partisine ne de Türkiye’ye yakışan bir insan değil. Süleyman Soylu’nun şu parmak ucu kadar onuru varsa bugün istifa etmesi gerekir. Ama ben biliyorum, ona diyecekler ki ‘İstifaya filan gerek yok’. Biliyorsunuz, AKP’de istifa edilmiyor, af diliyorlar. Sen merak etme Süleyman, biz seni 7 ay sonra gereken yere göndereceğiz.”

Salıcı, daha sonra yeni il binasının kurdelesini davul ve zurna eşliğinde kesti. Salıcı, yeni il başkanlığı binasında, partiye yeni üye olan yurttaşlara CHP rozeti taktı.