25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu’nun sağ kolundan Bahçeli’ye Süleyman Soylu önerisi. Bahçeli’nin memleketinde bu sözleri söyledi

Kılıçdaroğlu’nun sağ kolundan Bahçeli’ye Süleyman Soylu önerisi. Bahçeli’nin memleketinde bu sözleri söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği desteği kesme çağrısında bulundu. Salıcı, “O uyuşturucu mücadelesini yapmayan, Türkiye’yi asayiş konusunda geri bıraktıran İçişleri Bakanı’na verdiğiniz desteği kesin, o bakandan bir şey olmaz” dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:51
Takip Et

Oğuz Kaan Salıcı'dan Devlet Bahçeli’ye: İçişleri Bakanı'na verdiğiniz desteği kesin

Kılıçdaroğlu’nun sağ kolundan Bahçeli’ye Süleyman Soylu önerisi. Bahçeli’nin memleketinde bu sözleri söyledi
+
Aa
-

Oğuz Kaan Salıcı, bugün CHP Osmaniye İl Başkanlığı’nın yeni binası için düzenlenen törene katıldı. Salıcı, burada yaptığı konuşmada, CHP Doğu Masası’nın 3 gündür Şanlıurfa’da seçim çalışması yürüttüğünü kaydederek, “Hani bize diyorlardı ya ‘Siz Ankara’nın doğusuna geçemezsiniz’. Urfa’dan, Akçakale’den, sınıra sıfır noktasında Tayyip Bey’e selam gönderdik. Daha önce de Hakkari, Van’dan selam göndermiştik. Bundan sonra dedik, -daha ötesi pasaport ile gidiliyor- gitmemizi istediğin, ‘Gidemezsiniz’ dediğin bir yer varsa bize söyle, biz oraya gitmeye hazırız. CHP, Türkiye’nin dört bir yanında katılımlarla büyüyor” diye konuştu.

Salıcı, gelecek iktidarın Altılı Masa’nın iktidarı olacağını vurguladı ve “Hep beraber, yanımızdaki siyasi partilerle köklü, Türkiye’nin önemli siyasi geleneklerinden gelen siyasi partilerle Türkiye’nin yaşamış olduğu sorunları, bu ağır zulüm düzenini hep beraber aşacağız. Bunun için iktidar korku içinde. Diyorlar ki ‘Biz bu masayı dağıtmazsak bu iktidarımız gidiyor’. Doğru Tayyip Bey, doğru. Senin iktidarın gidiyor ama senin bırakmış olduğun o çöküntüyü toplayacak olan, Türkiye’de mutabakatla çalışan, hangi siyasi görüşten olursa olsun masada yeri olan insanlarla beraber biz, Türkiye’yi düze çıkaracağız” dedi.

BAHÇELİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye’nin her yerinde uyuşturucu problemi olduğunu kaydeden Salıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği desteği kesmeye çağırdı. Salıcı, şöyle konuştu:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nden önce Türkiye, uyuşturucunun ne olduğunu bilmezdi. Ciddi bir uyuşturucu problemi var ve çocuklarımız zehirleniyor. Bir İçişleri Bakanı var. Uyuşturucu satanları yakalamak onun göreviyken, Türkiye’de asayiş onun göreviyken, güvenliği sağlamak onun göreviyken maalesef uyuşturucu baronları, mafya babaları ile fotoğraf çektiren, onlarla gününü gün eden bir İçişleri Bakanı var. Burası Osmaniye, aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli’nin de memleketi. Onun memleketinden diyorum ki o uyuşturucu mücadelesini yapmayan, Türkiye’yi asayiş konusunda geri bıraktıran İçişleri Bakanı’na verdiğiniz desteği kesin, o bakandan bir şey olmaz. O, herkesin ‘Süleyman Soylu’ dediği, bizim ‘Fotoroman Süleyman’ dediğimiz adamdır. O ne partisine ne de Türkiye’ye yakışan bir insan değil. Süleyman Soylu’nun şu parmak ucu kadar onuru varsa bugün istifa etmesi gerekir. Ama ben biliyorum, ona diyecekler ki ‘İstifaya filan gerek yok’. Biliyorsunuz, AKP’de istifa edilmiyor, af diliyorlar. Sen merak etme Süleyman, biz seni 7 ay sonra gereken yere göndereceğiz.”

Salıcı, daha sonra yeni il binasının kurdelesini davul ve zurna eşliğinde kesti. Salıcı, yeni il başkanlığı binasında, partiye yeni üye olan yurttaşlara CHP rozeti taktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EFE
25.11.2022 17:55
Y-Chp'nin kürtçüsü Oğuz Kaan bey, Bahçeli'ye öneri yapmış, "Süleyman Soylu'dan desteğini kes..." demiş. Bahçeli'nin keseceği varsa da sen söyleyince inadına kesmez. Hepsi bir birine gebe...  
 
Milliyetci sevgi
25.11.2022 17:51
Ben m h p uyesi olarak helal olsun salici sana taktir oylar 6 masaya  
 
Türk torunu
25.11.2022 17:48
CHP lilerde hırsız çıkmaz çıkarsada cezasını çeker bir tane zengin olmuş devleti soymuş bulamasınız bir kaç taneyi geçmez ve yaptıkları üstüne kar kalmaz çünkü halkın partisidirler  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
4
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
6
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
7
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.