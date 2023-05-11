İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Engelli aylıkları ve bakım yardımlarını artıracağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için atacakları adımları açıkladı. Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme desteklerini artıracaklarını belirten Zorlu, hayatın hemen her alanına etki edecek düzenlemeleri tek tek sıraladı.

Zorlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme desteklerini artıracağız. Engelli aylıklarını 2 katına çıkaracağız.

Engelli çocukların ebeveynleri üzerinden sağlık yardımı alabilmeleri için en az %60 olarak uygulanan engellilik oranını düşüreceğiz.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislerden indirimli yararlanmalarını sağlayacağız.

Özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 ders saatine çıkaracağız.

Müstakil bir Engelliler Genel Müdürlüğü kuracağız.

Kamu ve üniversite hastanelerinde engellilerin hizmet alımını kolaylaştıracağız.

Engelli kadınlar için doğum öncesi ve sonrası izin gün süresini artıracağız.

Engelli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonu için tamamı kamu kaynaklarıyla karşılanacak kreş uygulamasını hayata geçireceğiz."