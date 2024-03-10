Akşener'in 'siyaseti bırakacağım' sözlerine İYİ Parti'den açıklama geldi

Kaynak: DHA
Akşener'in 'siyaseti bırakacağım' sözlerine İYİ Parti'den açıklama geldi
"Bu seçimde oy vermezseniz; evime döneceğim" diyen Meral Akşener'in sözleri hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti sözcüsü Zorlu, "Genel Başkanı'mızın açıklaması milletimize bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kırşehir'de bir basın mensubunun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine döneceğini ve siyaseti bırakacağı söylemini hatırlatması üzerine, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“GENEL BAŞKANIMIZIN İFADESİ VATANDAŞLARA BİR ÇAĞRIDIR”

Zorlu, "Genel Başkanımızın bu noktadaki ifadesi; vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

“Genel Başkanı'mızın bu açıklaması, başta bir kararlılık iradesini milletimize olan yansıması olarak kabul etmemiz lazım” diyen Zorlu, İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinde mücadelenin ve kararlılığın olduğunu, Akşener’in de bu partiyi kurduğu günden bu yana, halkla iç içe olmaya devam ettiğini söyledi.

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Zorlu, “Şimdi de yeni bir mücadele ortaya koyduk. Milletimiz için bu kararı aldık ve mücadeleyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla Genel Başkanımızın bu noktadaki ifadesi; vatandaşlarımıza, milletimize bir çağrıdır. Bizim bu mücadele ruhumuzu, kararlılığımızı ve onlarla birlikte yol yürüme isteğimizin onlar tarafından desteklenmesi çağrısıdır” ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR ALTERNATİFİ OLARAK MİLLETİMİZİN KARŞISINDAYIZ"

“Yeni bir dönemdeyiz” diyen Zorlu, “Milletimizin bize verdiği mesajı, çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu tartışmaların ötesinde ve dışında artık tek başına İYİ Parti olarak Türkiye'nin üçüncü yolu, iktidar alternatifi olarak milletimizin karşısındayız” ifadelerini kulllandı.

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