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Katil, sözde çözüm sürecinde serbest bırakılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Fırat'ın katili 2 kez müebbet yedi

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cihat Babatonguz , iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu “Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu katleden ve sözde çözüm süreciyle serbest kalan şahıs (C.B) bugün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Adalet geç de olsa yerini buldu!” dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:42
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Fırat'ın katili 2 kez müebbet yedi

Katil, sözde çözüm sürecinde serbest bırakılmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Fırat'ın katili 2 kez müebbet yedi
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Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak Semo'ya bu kez 'Terör örgütü üyeliği suçu yerine 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Semo'ya yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

ADLİYEDEN KAÇARKEN YAKALANDI

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya Ayvalık’tan katılan sanık Cihat Babatonguz, kararın açıklanmasının ardından Ayvalık Adliyesi’nden kaçmaya çalıştı. Ancak polis Babatonguz’u, Ali Çetinkaya Mahallesi Ayvalık İmam Hatip Ortaokulu sokağında gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Babatonguz, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti’den konuyla ilgili ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu’dan geldi. Fırat Çakıroğlu’nın babası Fuat Çakıroğlu’nu arayarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettiğini söyleyen Zorlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu katleden ve sözde çözüm süreciyle serbest kalan şahıs (C.B) bugün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Adalet geç de olsa yerini buldu! Rahmetli Fırat’ın babası Fuat ağabeyi arayarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Ruhu şad olsun!”

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