İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 1915 olayları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Zorlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Her yıl 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni soykırımı iddiaları kimi çevrelerce gündeme getirilmekte ve Türkiye’ye karşı bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın ne Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ne de her geçen gün ihtiyaç duyulan bölgesel barış ve huzura katkısı vardır.

“BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NİN GURUR DUYULACAK BİR TARİHİ VARDIR”

Biz İYİ Parti olarak; tarihi gerçekleri çarpıtan ve husumete varan bu yaklaşımların dün, bugün ve yarınlarda da karşısında olacağız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ifade ettiği üzere; büyük Türk Milleti’nin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez.

“TÜRKİYE’NİN HAKLI TEZLERİNİ BİR SAVUNMA ANLAYIŞIYLA DEĞİL, GERÇEKÇİ VE VAKUR BİR DURUŞLA ORTAYA KOYACAĞIZ”

İktidarımızda bu önemli meseleyle ilgili tüm kurum ve kuruluşları ortak bir hedefte buluşturarak dünyaya en doğru şekilde anlatılabilmesini sağlayacağız. Türkiye’nin haklı tezlerini bir savunma anlayışıyla değil, gerçekçi ve vakur bir duruşla ortaya koyacağız. Bu konuda oluşturulan ve etkin şekilde kullanılamayan bütçe ve kaynakları, milletimizin vazgeçilmez çıkarlarına uygun şekilde kullanacağız. Ve kardeş Azerbaycan’la en güçlü iş birliğini hayata geçirerek ortak diaspora imkânlarımızı tüm platformlarda etkin kılacağız.”