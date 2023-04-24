CHP'den asılsız Ermeni iddialarına ilişkin açıklama: Asla kabul etmiyoruz

CHP’den asılsız Ermeni iddialarına ilişkin açıklama geldi. CHP’li Çeviköz, “Soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz” paylaşımında bulundu.

CHP'den asılsız Ermeni iddialarına ilişkin açıklama: Asla kabul etmiyoruz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1915 olaylarının siyasileştirilmesinin yanlış olduğunu bildirdi.

“SOYKIRIM İTHAMINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Çeviköz’ün, konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

“1915 olayları hakkındaki değerlendirmelerin tarihçilere bırakılmayarak siyasileştirilmesi yanlıştır. Soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz. Gelecek nesillere adil hafızaya dayalı bir miras bırakmanın yolu Türkiye ile Ermenistan’a aittir. Üçüncü ülkelerin yorumlarını kınıyoruz.”

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