İYİ Parti'de Ankara için konuşulan isim sızdı. Kulislere bomba gibi düştü

Kulislerde yer alan bilgilere göre İYİ Parti, Ankara ve İstanbul adaylarını sona saklıyor. Bugün Ankara için bir isim sızdı.

İYİ Parti'de Ankara için konuşulan isim sızdı. Kulislere bomba gibi düştü

Cumhuriyet.com.tr'den Merve Kılıç'ın haberinde yer alan bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in enfeksiyon geçirmesi sonrası bazı kulis bilgileri yayılmaya başladı.

Kulislerde belediye başkan adaylığına çok fazla talep olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlenmesinin sona saklandığı ve buraların adaylarını belirlemede kararın Akşener’de olduğu ifade ediliyor.

ANKARA İÇİN KORAY AYDIN'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Bazı parti kurmayları ise İstanbul için İYİ Parti adayının Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olacağına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken Ankara’da adaylık için Koray Aydın’ın isminin ağır bastığı ifade ediliyor.

Partinin Beşiktaş adaylığı için Mustafa Sandal’a resmi olarak teklif götürme hazırlığında olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

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