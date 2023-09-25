İYİ Parti’den Muharrem İnce iddialarına cevap

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve bugün evinde istirahate çekildiğini açıkladı. Zorlu, ayrıca Muharrem İnce iddialarını yalanladı ve sığınmacı sorununa dikkat çekti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, şu yanıtı verdi: "Sayın İnce cumhurbaşkanlığı adaylığında bulunmuş, halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle saygısızlık ama biz kendisine çok saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek, bu konunun kapanmasını diliyorum, Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir, bu bilgi doğru değildir."

Muharrem İnce iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarına cevap verdi. Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız ile Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Sosyal medya haber sitelerine baskı kabul edilemez

Zorlu, bazı sosyal medya haber sitesi yetkililerinin tutuklanmasına ilişkin olarak, “Şu ana kadar bize ulaşan resmi bilgiler ve hukukçularımızın değerlendirmeleri çerçevesinde hem ifade özgürlüğünü hiçe sayan hem de ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan sığınmacılar meselesini gözden kaçırmaya yönelik ciddi bir keyfilikle karşı karşıyayız” diye konuştu. Zorlu, sığınmacı sorununun Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve birliğini tehdit ettiğini belirterek, bu konuda eleştiri ve karşıt görüşler ortaya koymak her Türk evladının hakkı ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Atatürk’e hakaret eden yazar hakkında soruşturma istedi

Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saldırı ve hakaretlere ilişkin süreci de yakından takip ettiklerini söyledi. Zorlu, kendine yazar diyen bir Kuveytli vatandaşın Atatürk’e hakaretler yağdırmasına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunduğunu ve Adalet Bakanlığı’ndan da soruşturma başlatmasını istediğini ifade etti.

Hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi

Zorlu, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirerek, “Ekonomik sıkıntılarımızın yeni suçlusu psikolojiymiş arkadaşlar. Üstelik dünyada ‘kriz ekonomisi’ deyince parmakla gösterilen siyasi iktidar haline geldiler” dedi. Zorlu, ekonomik krizin vatandaşların hayatını zorlaştırdığını ve hükümetin acil önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Anayasa tartışmaları, tamamıyla yerel seçimler sonrasına bırakılmalıdır"

Anayasa değişikliği teklifi olması durumunda İYİ Parti'nin nasıl bir tavır ortaya koyacağına ilişkin Zorlu, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın sadece 58 maddesine dokunulmamış. Bizim de elbette anayasaya ilişkin görüşlerimiz var. Örneğin, Sayın Erdoğan son olarak bu çağrıyı yaparken 'milletin çeşitliliği' diye bir ifade kullandı. Ne demek bu ifade, bu hangi millet bir defa? Bize göre, anayasanın tümüne, ruhuna işlemesi gereken 'Türk milleti' ifadesidir. O milletten bahsediyoruz biz. Anayasa'nın değiştirilemeyecek 66. maddesi gibi kırmızı çizgilerimizi her defa ortaya koyuyoruz. Bugün gelinen aşamada, yeni anayasa tartışmalarının özellikle yerel seçimler öncesinde rekabette bir ölçüsüzlük yaratacağına, bir araç olarak kullanılacağı endişesiyle bizim görüşümüz nettir, bu tartışmalar tamamıyla yerel seçimler sonrasına bırakılmalıdır. Değiştirilemeyecek maddelerle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde yer almayacağımız gibi bu tartışmaların Türk milleti adına da net bir şekilde karşısında olacağız."

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve Süleyman Soylu

Bir başka gazetecinin, "Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'a bir operasyon yapıldı, tutuklandı. Sonrasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi çok dillendirildi. Bugün de MHP lideri Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu destekleyen bir açıklaması oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Zorlu şöyle yanıtladı:

"Açıklamayı fark etmedim, öncelikle açıklamayı bizzat okumak isterim. Bu tür konular gündeme gelirken çok titizlikle, hassasiyetle konuşmak lazım, devam eden bir soruşturma ve yeni atanan bir İçişleri Bakanı söz konusu. Böyle bir fotoğrafı, bir polemik çıkarılarak, ülkemizin güvenlik şemsiyesini bu kadar ilgilendiren bir konuda, meselenin buraya odaklanılması doğru değil. Önemli olan Türkiye'de hukukun üstünlüğü, soruşturmanın büyük bir selametle yürütülmesidir. Bunları biz de takip edeceğiz."