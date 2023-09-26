İYİ Partili Oktay Vural CHP’ye sert sözlerle yüklendi. "Demokraside korku ve tehdit işlemez arkadaş"

Oktay Vural, katıldığı canlı yayında yaklaşmakta olan yerel seçimler ve açıklanan adaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

İYİ Partili Oktay Vural CHP’ye sert sözlerle yüklendi. "Demokraside korku ve tehdit işlemez arkadaş"

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Oktay Vural, İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla birlikte girme kararını değerlendirdi.

CHP kanadından ittifakın bozulduğuna dair yapılan açıklamalara sert sözlerle çıkışta bulunan Vural, "Demokraside korku ve tehdit işlemez arkadaş" ifadelerini kullandı.

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İYİ Partili Vural şu açıklamaları yaptı:

"Memleketi çok seviyorlarsa hodri meydan! Buyursunlar İYİ Parti’nin adaylarını desteklesinler. Ellerini tutan mı var? Yani bu tutumun hesabını sorarmış, CHP'liler bunları söylerken seçmenin bunun hesabını sormayacağını nereden biliyorlar?

Türkiye için hayati bir konuysa, Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanlığından vazgeçti, parlamentoda milletvekili olmaktan vazgeçti. Madem öyleyse İYİ Parti'yi desteklesinler...

Bu durumda İYİ Parti'yi suçlamanın mantıklı bir tarafı mı var? Demokraside korku ve tehdit işlemez, baskılardan ve korku düzeninden bahsediyoruz ancak Türkiye'de bu düzeni değiştirmek isteyenlerin korku üretmesini ve baskı unsuru olmalarını izliyoruz."

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