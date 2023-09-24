Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e geçmiş olsun telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti lideri Meral Akşener’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAYNAK: İHA
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı.

Rahatsızlığı sebebiyle programlarını erteleyen Meral Akşener’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'den yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.

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