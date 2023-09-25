Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçirdiği viral enfeksiyon sonrası tüm programları ileri bir tarihe ertelenmişti.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir" demişti.

KÜRŞAD ZORLU AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamalarda bulundu.

Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiydi. Genel başkanımız hastanedeki tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti. Birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. Bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir’de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek."

'YEREL SEÇİMLER UYARI ATIŞI OLACAK'

Ülke ekonomisinin düzeltilmesi için gerekli reçeteleri İYİ Parti olarak her platformda dile getirdiklerini belirten Zorlu, “Ne yazık ki mevcut siyasi iktidarın ilk 4 aylık performansı tam bir faciadır. Akaryakıt zamları başta olmak üzere, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye devam etmekte ve insanımızın umutları giderek azalmaktadır. İktidar ise farklı gündemler yaratarak gizlemeye çalıştığı bu sorunlar karşısında şöyle bir tutum içerisindedir. “Biz konuşmadıktan sonra ülke güllük gülistanlıktır.” İşte böyle bir tabloda umudu yeniden yeşertmek için yaklaşan yerel seçimler milletimiz için önemli bir mesaj ve siyasi iktidarın beceriksizliğine yönelik uyarı atışı olacaktır. Biz İYİ Parti olarak bu dikkatle yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Halkımızın desteğini alacağımıza inanıyoruz. Yerel seçimler konusunda bir de hatırlatma yapmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy verme günü bulunacağınız yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerinizi e-devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinde 1 Ekim gününe kadar yapabilirsiniz. Yani son bir haftanın içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.