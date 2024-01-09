İYİ Parti'den Akşener iddiasına yalanlama

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, Meral Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" ifadelerinin olmadığını söyledi.

İYİ Parti, "Söz konusu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" dedi.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde Genel İdare Kurulu toplantımızda, Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' ifadelerini kullandığı iddiası yer alıyordu. Bu iddia, gerçek dışı olup Meral Akşener'in böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır.

Daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında, ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.