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  • İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi kızdıracak paylaşım. Gözlerindeki ‘ışıltıya’ gönderme

İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi kızdıracak paylaşım. Gözlerindeki ‘ışıltıya’ gönderme

İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren bir video yayınlandı. Videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Gözlerime bakın, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadelerine göndermede bulunuldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 02:40
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İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi kızdıracak paylaşım. Gözlerindeki ‘ışıltıya’ gönderme

İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi kızdıracak paylaşım. Gözlerindeki ‘ışıltıya’ gönderme
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İYİ Parti, sosyal medya hesabından; AKP iktidarının ekonomi politikalarını, zamları, hayat pahalılığını eleştiren bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda, Türkiye’nin ekonomisinin iyi yönde olduğu iddiasını, “Gözlerime bakın, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadesiyle desteklemeye çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye göndermede bulunuldu.

“Işıltılı bir sponsorlukla hayat bulan Zampiyonlar Ligi’nde açlık oyunları tam gaz devam ediyor. A ve B grubundaki zamlar bu ay da göz dolduruyor. Zampiyonu iyi oyunun değil 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya inanın, çok az kaldı” mesajıyla yayınlanan videoda şunlar kaydedildi:

“ART ARDA GELEN ZAMLARLA TAZELİĞİNİ KORUYAN SÜTÜN YÜKSELİŞİ, BEBEKLERİN VE ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIĞINI EKSİYE ÇEKTİ”

“Nebati yağlarının ışıltılı sponsorluğunda hayat bulan Zampiyonlar Ligi’nde, baz etkisine rağmen açlık oyunları tam gaz devam ediyor. Soğuk bir kış gününün şafağında posta kutusuna bakın, sağlam bir fatura geliyor. Doğal gaz yüzde 162. Art arda gelen zamlarla tazeliğini koruyan sütün yükselişi, bebeklerin ve çocukların bağışıklığını eksiye çekti. Çünkü ulaşılamıyor. Yüzde 160. Süt ürünleri de vatandaşın kapsama alanı dışında. Şebeke çekiyor ama para yetmiyor. Yüzde 146. İçecekler alkolsüz ama gelen bindirmeler vatandaşın başını döndürüyor. Zamların kafası yeni yeni geliyor. Tereyağını tencerede tutabilene aşk olsun. Öyle bir koptu geliyor ki milyonlar artık terelelli. Yüzde 137.

“BU KEPAZE LİGİ SONLANDIRMAYA ÇOK AZ KALDI. İNANIN. GÜNEŞ DOĞACAK, TÜM BULUTLAR DARMADUMAN OLACAK”

Fırın ve ocaklar cayır cayır. Ocağımıza incir ağacı dikiyor. Yüzde 135. Peynir artık özerkliğini ilan edecek gibi duruyor. Bu memlekette zamlar peynir ekmek gibi gidiyor. Yüzde 130. ‘Sudan ucuz’ derlerdi. Şimdi kendisi ateş pahası. Yağmur yağsa da inceden istiflesek kenara, köşeye. Yüzde 110. Zampiyonu iyi oyunun değil üç harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya çok az kaldı. İnanın. Güneş doğacak, tüm bulutlar darmaduman olacak. Az kaldı.”

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ANZAVUR
8.12.2022 03:01
mercimek kadar gözlerin var..neyine bakalım..  
 
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