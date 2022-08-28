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İYİ Parti'den iktidar kadrolarına 'utanma duygusu' videosu. "Az kaldı sandıkta utanacaklar"

İYİ Parti, “Utanma Duygusu” başlıklı video paylaştı. “Utanmadılar, utanmıyorlar... Az Kaldı, sandıkta utanacaklar” mesajıyla paylaşılan videoda, “Utanmak… Geleceğimizin teminatı, birlikteliğimizin yol göstericisi… Sandıkta utanacaklar” denildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 19:41
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İYİ Parti'den iktidar kadrolarına 'utanma duygusu' videosu. "Az kaldı sandıkta utanacaklar"

İYİ Parti'den iktidar kadrolarına 'utanma duygusu' videosu. ''Az kaldı sandıkta utanacaklar''
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İYİ Parti, sosyal medyadan bugün “Utanma Duygusu” başlıklı video paylaşımı yaptı. Mesajda, “Utanmadılar, utanmıyorlar... Az Kaldı, #SandıktaUtanacaklar” denildi. Google’dan “Utanmak nedir?” cümlesinin aratıldığı görülen videoda şu ifadelere yer verildi:

“Utanmak; onur sayılacak ya da gülünç olacak bir duruma düşme nedeniyle bundan üzüntü duymak, utanç duyumsamak. Ayrıca kullanıcılar bunları sormuş; Utanmak ne anlama gelir? Utanmak nasıl bir duygudur? Bir insan neden utanır? Biz bu soruları soran kullanıcıları tahmin edebiliyoruz. Eee insan bilmediğini sorar tabii… Antik Grek dünyasında utancı temsil eden Aidos isimli bir tanrıça dahi varken; modern Türkiye’de ise utanmazlığı temsil eden birçok kişi bulunur. Utanma duygusu bizlere içinde yaşadığımız topluluğa olan sorumluluklarımızı hatırlatır, gelecekteki eylemlerimizi şekillendirir. Yani genelde öyle olur… Öyle olmalı. Keşke öyle olsaydı…

Ayrıca çeşitli kültürlere mensup insanlar utanma konusunda oldukça hassas olabilirken; bazıları ise olmaz. Romalı Seneca, ‘kanunların yasaklamadığını utanç kontrol eder’, diyeli 2 bin sene olmuşken Ali İhsan Yavuz, ‘Yani hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu’ diyeli 3 sene; Edward Young, ‘utanan adam zalim değildir’ diyeli birkaç yüz sene olmuşken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin gözlerdeki ışıltı olduğunu belirteli çok da olmadı… Melih Gökçek Adıyaman’da 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin bulunduğunu açıklayalı birkaç hafta, Beşiktaş’ın eski forveti Vincent Aboubakar’ı Abu Bakeroğlu adıyla şehit ve orgeneral ilan edeli ise birkaç gün oldu. Utanmak… Geleceğimizin teminatı, birlikteliğimizin yol göstericisi… Sandıkta utanacaklar.”

 

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