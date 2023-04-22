(ANKA) İYİ Parti, geçtiğimiz gün açıklanan Kişiye Özel Seçim Beyannamesi ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video yayınladı.

Buna göre; Türkiye’nin 81 ilinden her bir vatandaş https://turkiyetarihyazacak.com/home adresi üzerinden çevrim içi portala girerek; ilgilendikleri konulara göre İYİ Parti’nin kendilerine özel hazırladıkları vaatlere erişebilecek.

İYİ Parti’nin Kişiye Özel Seçim Beyannamesi’ne seçmenler, interaktif harita üzerinde yaşadıkları şehri seçerek; cinsiyet, yaş, çalışma durumu, meslek grubu ve sektörlerini belirterek bilgi edinmek istedikleri konuları seçmelerinin ardından kendilerine özel beyannameyi oluşturabiliyor.

Video, İYİ Parti’nin Twitter hesabından “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan herkes eşit, herkes farklı...

İşte bu yüzden biz; her vatandaşımıza özel seçim beyannamesi hazırladık. İYİ Parti'nin size özel vaatlerini görmek için; https://www.turkiyetarihyazacak.com/home” notuyla paylaşıldı.

Ümit Özlale, videoda şöyle konuştu:

“REFAH VE MUTLULUĞU GENİŞ TABANLARA YAYMAK İÇİN POLİTİKALARIMIZI HAZIRLADIK”

“Türkiye siyasi tarihinde İYİ Parti’ye yakışır bir şekilde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kişiye Özel Seçim Beyannamemizi hazırladık. Tüm Türkiye’yle paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Nüfusun en fazla kazanan yüzde 10’u, en az kazanan yüzde 50’si yani yarısından tam 23 kat daha fazla gelire sahip. İşte biz bu gelir eşitsizliğini değiştirmek, refah ve mutluluğu geniş tabanlara yaymak için politikalarımızı hazırladık.

“HEPİMİZ AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

Eşitsizlik dediğimiz şey, sadece para üzerinden tanımlanan bir şey değil. Hepimiz aynı denizde yüzüyoruz. Doğru. Ama hepimiz aynı gemide değiliz. İşte tam bu yüzden, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye inşa edebilmek için herkesin farklı olduğunu, farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Yıllar önce Genel Başkanımızın söylediği gibi bu kimlik kartını taşıyan herkes eşit, herkes farklı. 85 milyonun, 85 milyonu için ayrı bir seçim beyannamesi hazırladık. İnteraktif bir şekilde bu seçim beyannamesini anlatacağız.”

Paylaşılan videoda, Özlale’nin; salonda bulunan Gökhan Zan eşi Müge Zan ile birlikte interaktif harita üzerinden Hatay’ı seçerek ve gerekli ilgi alanlarını doldurarak kendilerine özel seçim beyannamelerini oluşturdukları görüntülere yer verildi.

Video, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin, “Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz ve hep bir ağızdan haykırıyoruz: Herkes eşit, herkes farklı” sloganıyla sona erdi.