İYİ Partili Ahmet Çelik'ten 12 Eylül mesajı

Türkiye’nin yakın geçmişindeki en kara günlerden biri olan 12 Eylül darbesi 42. yılına girerken, bir çok isimden darbeyi lanetleyen mesajlar geliyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik Twitter hesabından yayınladığı mesajında 12 Eylül ile Türk milliyetçilerinden intikam alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Çelik mesajında şunları belirtti; Türk Milliyetçiliğini yargılamaya başlayanlar 12Eylül darbesi ile Milliyetçilerden intikam almaya çalışmıştır. 12 Eylül darbesini ve müsebbiplerini kınıyor; cuntacıların zulmüyle idam edilerek şehit edilen Ülküdaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.