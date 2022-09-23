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İYİ Partili Ahmet Erdemli'den üzüm fiyatı tepkisi

İYİ Parti İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli, Nevşehir'de üzüm üreticilerinin sıkıntılarını dinledi. Nevşehir’de yaş üzüm alım fiyatı 4 TL yapan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i eleştirdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:05
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İYİ Partili Ahmet Erdemli'den üzüm fiyatına tepki

İYİ Partili Ahmet Erdemli'den üzüm fiyatı tepkisi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Yapılan görüşmeler sonucunda Nevşehir’de yaş üzüm alım fiyatı 4 TL olarak belirlenmiştir. Alımlar 10 Eylül Cumartesi günü başlayacaktır. Üreticilerimize hayırlı olsun" demişti.  

Erdemli, üzüm fiyatını 4 TL olarak açıklayan Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e eleştirilerde bulundu. 

Erdemli, "Bakan biz ne diyorsak o demişti ancak üzüm alıcısı ve satıcısı öyle demiyorlar." dedi.

İYİ Parti İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli, Nevşehir’de köy köy gezerek vatandaşın ve çiftçinin derdini dinledi.

İYİ Parti İstanbul kurucularından Ahmet Erdemli, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde üzüm satıcılarını ve alıcılarını ziyaret etti. 

Erdemli, Gülşehir ilçesinde üzüm üreticiliği yapan vatandaşlarla konuştu. 

Erdemli'nin vatandaşa "Üzüm fiyatının ne kadar olması sizi memnun eder?" sorusuna üzerine vatandaş "İnsanlar 5 TL'ye memnun olacaktı ama ilk bu söylenti çıktığında 6 TL denildi. Öyle olmadı." dedi.

Erdemli, "Peki bu fiyat sizi karşılıyor mu?" diye sordu.

Vatandaş ise "4 TL yaptılar ama hiçbir şekilde karşılamıyor mecburuz. Olan köylüye oldu. Memnun değiliz" dedi. 

Erdemli, ayrıca bakan yardımcısına çağrıda bulunarak "Çözüm istiyoruz" dedi.

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