İYİ Partili belediye başkan adayı çekilerek Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı

Konya’da İYİ Parti Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer adaylıktan çekilerek Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğini açıkladı.

Konya’da İYİ Parti Halkapınar Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal’a destek vereceğini duyurdu.

Dinçer, bundan böyle Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi. Dinçer, “Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız” diye konuştu.