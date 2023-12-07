İYİ Partili Hamşioğlu: Muafiyet getirecekseniz asgari ücretliye getirin

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu, torba yasada yer alan ve kamuoyuna “kara parayla gündeme gelen gelirlerin tam olarak vergilendirilmesi” olarak yansıtılan düzenlemenin tam tersi amaca hizmet ettiğini ileri sürdü.

BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU

TBMM’de görüşülen 79 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, sosyal medya içerik üreticilerinin vergilendirilmesini öngören 7. Maddesi üzerine söz alan Hamşioğlu, “Günlerdir, medyamız ‘TBMM, sosyal medya fenomenlerine karşı harekete geçti! Fenomenlerle ilgili soruşturma devam ederken hazırlanan torba yasa kara parayla gündeme gelen gelirlerin “tam olarak” vergilendirilmesini öngörüyor!’ Diye sunsa da bu düzenlemede hiç böyle keskin, geçit vermeyen, amansız bir tutum yok! Fenomen diye klişeleştirilen, sosyal medya içerik üreticilerinin gelirlerinin “tam olarak” vergilendirilmesi yok; tersine istisna alanının genişletilmesi var. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançları vergilendirme kolaylığının, başka elektronik ortamlardan elde edilen gelirlere de uygulanması var! Böyle olunca, benim de anlamakta zorlandığım bir durum var: E, hani, Orta Vadeli Program ile 12. Kalkınma Planı vergi alanındaki istisna ve muafiyetleri azaltmayı hedefliyordu; Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!”

KİMİ, NEYE TEŞVİK EDİYORSUNUZ?

Tam da arka arkaya operasyonların, gözaltı, tutuklama ve kara para aklama iddialarının gündeme geldiği günlerde, fenomenlerin vergi istisna alanının genişletilmesini, “kör gözün parmağına” bir tavır olarak tanımlayan ve kamu vicdanını zedelediğini savunan Hamşioğlu, “Arka arkaya fenomen operasyonlarının yapıldığı, kara para iddialarının havalarda uçuştuğu, bakanlara kadar uzanan kirli ilişkilerin açığa çıktığı bir dönemde, aklımızla alay eder hatta aklımıza hakaret eder gibi bunu “denetim” kılıfıyla pazarlıyorsanız, bunu kamu vicdanını kanırta kanırta yapmayı göze alıyorsanız, bu bir mesajdır? Kime, neyin mesajı veriliyor? Kim, neye teşvik ediliyor? Kim ne için cesaretlendiriliyor? Zira bu alan kısıtlamak değil alenen alan açmaktır!” İfadelerini kullandı.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Fenomenlerin ancak yıllık kazançlarının 1 milyon 900 bin TL’yi geçmesi durumunda vergilendirildiklerine ve bu oranın yüzde 15’le sınırlı olduğuna dikkat çeken Hamşioğlu, şöyle konuştu:

“Sağolsunlar, teklifi hazırlayanlar, saçlarına dolardan bigudi yapan, altın tozsuz kahve yudumlayamayan, ürettikleri hiçbir şey olmamasına rağmen, bir yemeğe bir doktorun, mühendisin, öğretmenin maaşı, çiftçinin bütün ekininden kazancı kadar para harcama konforuna sahip bulunan fenomenlerimizi öyle bir kıskaca almışlar, öyle bir kıskaca almışlar ki; eğer yıllık kazanç toplamları, gelir tarifesinin dördüncü gelir dilimini, bu yıl için 1 milyon 900 bin TL’yi aşarsa, yüzde 15 oranında vergilendirileceklermiş! Vergicik!

Türkiye Cumhuriyeti’nde, yıllık geliri 1 milyon 900 bin TL olan kaç meslek grubu var?

Bu ülkede kaç işçi, çiftçi, madenci, manav, bakkal, kasap, şoför, gazeteci, yazar; aklınıza hangi meslek gelirse kaçının mensubu; onca emeğe, alınterine rağmen yılda 1 milyon 900 bin TL kazanıyor? Kazanamıyorlar! Vergiden muaf var mı! Yoo, hepsi paşa paşa ödüyorlar!

Elinizi vicdanınıza koyun; Yılda bu meblağın ancak 12’de birini, o da brüt, kazanan asgari ücretliden söke söke vergi alıyorsunuz… Kaç öğretmen kazanıyor yılda bu parayı? Öğretmenden vergi alıyorsunuz! Fenomenleri bu kadar ayrıcalıklı kılan nedir? Ne üretiyorlar? Sağladıkları hangi katma değeri ödüllendiriyoruz?”

VERGİ ADALETİNİ İHLAL EDİYOR

Türk hukuk sisteminde herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu hatırlatan İYİ Partili vekil, “Bu madde bunu mu düzenliyor? Tam tersini… Maliye politikasının sosyal bir amacı vardır; nedir? “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı…” Şimdi bunun neresi adaletli, neresi dengeli? Bu maddede verginin genelliği ilkesi açıkça ihlal edilmektedir. Adalet ilkesi açıkça ihlal edilmektedir. Vergi adaletinin hilafına bir durum ortaya çıkarıyor olması yanında, bir yozlaşma mecrana dair meşruiyet algısı da oluşturduğundan bu düzenlemeyi benimsemiyoruz.” dedi.